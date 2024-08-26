РФ подняла в воздух более десяти бортов Ту-95МС: в Воздушных силах сделали предупреждение

Зафиксирован взлет в России более десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями ракет. В Украине допускают вероятность атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Самолет. Фото: из открытых источников

"Внимание! В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС!" — говорится в сообщении военных.

В Воздушных силах отметили, что информация о возможной ракетной угрозе и пусках крылатых ракет будет обнародована позже дополнительно.

Вместе с тем в Воздушных силах призвали граждан Украины внимательно относиться к объявлению о воздушной тревоге из-за возможной ракетной атаки.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в заявлении украинских военных.

Отметим, что в мониторинговых группах пишут о взлете в РФ 6 бортов ТУ-95МС с аэродрома "Оленья", 4 таких самолетов — с "Энгельса", и 1 борта — с "Дягилево".

Также Telegram-канал "Николаевский Ванек" озвучивает предположение, что в случае пусков ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины примерно на рассвете.

Отмечается, что показателем того, что враг готовится к массированному обстрелу есть запуск множества дронов-камикадзе, которые до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины.

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