Укрэнерго ослабило ограничения света: каким регионам повезло больше всего

По указанию НЭК "Укрэнерго" энергетики уменьшат объемы ограничения электроэнергии на воскресенье 24 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и другие облэнерго страны.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

В ряде областей страны облегчили графики отключений света. По сообщению ДТЭК, от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.

В Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве ограничения будут применять только в отношении одной группы на три часа.

Об облегчении ограничений также сообщили в "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты. Об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Россия Шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", — отметил он.

Как объяснил Коваленко, темпы производства ракет не разрешают России вести интенсивную войну с их постоянным использованием. В свою очередь "Шахеды" — это более дешевый инструмент, хотя эффективность дронов скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям.

Также издание "Комментарии" сообщало – Италия обещает активную поддержку Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и привлечении международных инвестиций по восстановлению экономики. Об этом стало известно в ходе состоявшегося в Риме бизнес-форума "Италия поддерживает "Сделано в Украине" с участием высокопоставленных должностных лиц и представителей бизнеса.



