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Италия будет помогать Украине возобновлять энергетику

Украина и Италия приступают к новому этапу сотрудничества в восстановлении энергетической инфраструктуры и привлечении инвестиций

сегодня, 12:00
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Амбарцумян Анна

Италия обещает активную поддержку Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и привлечении международных инвестиций по восстановлению экономики. Об этом стало известно в ходе состоявшегося в Риме бизнес-форума "Италия поддерживает "Сделано в Украине" с участием высокопоставленных должностных лиц и представителей бизнеса.

Италия будет помогать Украине возобновлять энергетику

Возобновление энергетики. Фото из открытых источников

В ходе форума обсужден ряд важных инициатив, среди которых — сотрудничество по восстановлению энергетических объектов, поврежденных в результате российских обстрелов. Итальянские партнеры также подтвердили готовность к привлечению международных доноров и частных компаний по финансированию восстановления украинской экономики.

Италия будет финансировать критические проекты для Украины

В ходе форума Италия и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение на сумму 200 миллионов евро для украинской гидрогенерирующей компании "Укргидроэнерго". Деньги пойдут на закупку необходимого оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а также в поддержку ликвидности компании в сложный период.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила Италию за помощь, отметив важность сотрудничества в энергетическом секторе и развития инфраструктурных проектов, а также поддержку политики "Сделано в Украине", которая должна стимулировать экономический рост и привлечение инвестиций.

Углубление сотрудничества между Италией и Украиной

Итальянские представители заявили о намерении продолжать поддержку украинской политики и сотрудничать с украинским бизнесом в таких отраслях как металлургия, возобновляемые источники энергии, агропереработка и машиностроение. Итальянская сторона выразила готовность поддержать проведение Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в 2025 году в Италии.

По словам участников форума, сотрудничество двух стран предоставит новые возможности для экономического восстановления Украины, создавая партнерства между украинскими и итальянскими предприятиями, а также привлекая инвестиции в реализацию ключевых проектов восстановления.



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Источник: https://me.gov.ua/News/Detail/529cf520-0442-4b5e-b48a-df30c716749c?lang=uk-UA&title=ItaliiaDopomagatimeUkrainiVidnovliuvatiEnergetikuTaZaluchatiInvestitsiiDliaVidnovlenniaEkonomiki-SpilneKomiunikeZaPidsumkamiBiznesforumuURimi
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