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«Укрэнерго» дарит свет Львову, а Запорожье протестует против блекаутов

Львов радуется свету, Запорожье протестует: два полюса энергетического кризиса в Украине

сегодня, 11:59
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Черновалова Кристина

Сегодня жители Львова получили неожиданный подарок от "Укрэнерго": национальная энергетическая компания отменила почасовые отключения электроэнергии, запланированные сегодня. Это решение стало подлинным сюрпризом для жителей западного региона.

«Укрэнерго» дарит свет Львову, а Запорожье протестует против блекаутов

В Западной Украине отменили почасовые отключения электроэнергии

В облэнерго объяснили, что возобновление графика отключений состоится по отдельному распоряжению. Они также предупредили о возможных ошибочных извещениях из-за сбоя в работе операционной системы.

"Внимание! По распоряжению НЭК "Укрэнерго" отменены почасовые отключения электроэнергии. Восстановление графика отключений состоится по отдельному распоряжению. Обратите внимание, что из-за сбоя в работе операционной системы могут поступать ошибочные сообщения о сроках применения ГПО в Телеграмм и Вайбер боты”, — говорится в сообщении "Львовоблэнерго"

К сожалению, не все регионы Украины разделяют радость львовян. В Запорожье ситуация с электроснабжением остается критической. Местные жители продолжают страдать от длительных отключений света, которые длятся по несколько часов в день.

Недовольные жители Запорожья вышли на улицы, чтобы выразить свой протест. Митингующие перекрыли одну из главных дорог города, требуя от властей немедленных действий по решению проблемы с электроснабжением.

Читайте на портале "Комментарии" - Украинцы могут рассчитывать на смягчение ограничений электроэнергии уже с понедельника, 22 июля. Такой оптимистический прогноз озвучил советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в ходе дискуссии в Медиацентре Украины.



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Источник: https://t.me/lvivoblenergo/2138
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