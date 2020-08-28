«Укразализныця» запускает новый поезд, который будет курсировать через всю Украину

ПАО "Укрзализныця" запускает поезд №21/22 Харьков – Трускавец, который будет курсировать с 10 сентября по 22 октября нынешнего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Из Харькова поезд будет отправляться через день по четным числам в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. Из Трускавца – по нечетным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Харьков в 10:47. "Укрзализныця" предусмотрела остановки поезда на станциях Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов. После 22 октября он продолжит курсировать, но график движения изменится, о чем обещают сообщить позже.

Поезд будет состоять из 8 купейных и 2 спальных вагонов (СВ).

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" предупредила о временных ограничениях при продаже льготных проездных билетов для студентов. Желающие купить студенческие билеты через онлайн-сервисы не могли этого сделать 27 августа с 07:00 до 15:00, а также сервис не будет работать 1 сентября с 07:00 до 15: 00. В компании сообщают, что это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.

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