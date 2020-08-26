«Укрзализныця» меняет условия продажи льготных билетов для студентов

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Татьяна Веремеева
ПАО "Укрзализныця" предупредило о временных ограничениях при продаже
льготных проездных билетов для студентов. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы компании в Telegram-канале.
Так, с желающие купить студенческие билеты через онлайн-сервисы не смогут
этого сделать 27 августа с 07:00 до 15:00 и 1 сентября с 07:00 до 15: 00. В
компании сообщают, что это связано с проведением технических работ на
электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время
вступительной кампании.
В то же время студенты смогут купить железнодорожные билеты по льготным ценам в эти периоды в железнодорожных кассах.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" со вчерашнего дня запустила
пробный пилотный проект по обеспечению
охраны в пассажирских поездах межобластного следования. Известно, что первые
40 силовиков будут сопровождать 10 составов по наиболее популярным направлениям.
Также сейчас в вагонах, которые прошли реконструкцию и восстановительные
работы, устанавливаются камеры видеофиксации, которые также помогут выявлять
правонарушителей и помогут получении материалов для следствия.
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