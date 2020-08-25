Сегодня "Укрзализныця" запускает проект по сопровождению охраны в поездах

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Екатерина Белоброва
Сегодня ПАО "Укрзализныця" с сегодняшнего дня запускает пробный пилотный проект по обеспечению охраны в пассажирских поездах межобластного следования. Об этом на своем Телеграм-канале рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам чиновника, первые 40 силовиков будут сопровождать 10 составов по наиболее популярным направлениям, а именно:
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