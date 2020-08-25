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Сегодня "Укрзализныця" запускает проект по сопровождению охраны в поездах

Первые 40 сотрудников военизированных структур начнут сопровождать 10 популярных направлений "Укрзализныци"

сегодня, 19:50
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня ПАО "Укрзализныця" с сегодняшнего дня запускает пробный пилотный проект по обеспечению охраны в пассажирских поездах межобластного следования. Об этом на своем Телеграм-канале рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам чиновника, первые 40 силовиков будут сопровождать 10 составов по наиболее популярным направлениям, а именно:

Сегодня "Укрзализныця" запускает проект по сопровождению охраны в поездах

  • №10 / 9 Мариуполь - Киев;
  • №29 / 30 Киев - Ужгород;
  • №38 / 37 Киев - Запорожье;
  • №49 / 50 Киев - Трускавец;
  • №63 / 64 Харьков - Киев;
  • №79 / 80 Днепр - Киев;
  • №92 / 91 Львов - Киев;
  • №102 / 101 Киев - Херсон;
  • №106 / 105 Одесса - Киев;
  • №136 / 135 Киев - Покровск.
  • Кроме того Криклий подчеркнул, что сейчас в вагонах, которые прошли реконструкцию и восстановительные работы, устанавливаются камеры видеофиксации, которые также помогут выявлять правонарушителей и помогут получении материалов для следствия.
  • "По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Что касается охраны, то все сотрудники будут обеспечены формой, знаками отличия и проходить специальный инструктаж перед каждым отправлением", - указал   министр.


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