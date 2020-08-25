Сегодня "Укрзализныця" запускает проект по сопровождению охраны в поездах

Сегодня ПАО "Укрзализныця" с сегодняшнего дня запускает пробный пилотный проект по обеспечению охраны в пассажирских поездах межобластного следования. Об этом на своем Телеграм-канале рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам чиновника, первые 40 силовиков будут сопровождать 10 составов по наиболее популярным направлениям, а именно:

№10 / 9 Мариуполь - Киев;

№29 / 30 Киев - Ужгород;

№38 / 37 Киев - Запорожье;

№49 / 50 Киев - Трускавец;

№63 / 64 Харьков - Киев;

№79 / 80 Днепр - Киев;

№92 / 91 Львов - Киев;

№102 / 101 Киев - Херсон;

№106 / 105 Одесса - Киев;

№136 / 135 Киев - Покровск.

Кроме того Криклий подчеркнул, что сейчас в вагонах, которые прошли реконструкцию и восстановительные работы, устанавливаются камеры видеофиксации, которые также помогут выявлять правонарушителей и помогут получении материалов для следствия.

"По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Что касается охраны, то все сотрудники будут обеспечены формой, знаками отличия и проходить специальный инструктаж перед каждым отправлением", - указал министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что данная инициатива поступила в Мининфраструктуры после шокирующего случая, когда дважды судимый мужчина ворвался в купе к женщине с ребенком и, пытаясь изнасиловать, сильно избил.

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