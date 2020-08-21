kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.08.2020

BTC/USD

11730.97

ETH/USD

401.23

LTC/USD

61.15

НБУ 21.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В украинские поезда вернется военизированная охрана
commentss НОВОСТИ Все новости

В украинские поезда вернется военизированная охрана

В конце августа в поездах будут военные

сегодня, 23:26
Автор:

Владимир Лавский

"Укрзализныця" в конце лета запустит пилотный проект по охране пассажиров в собственных поездах. Об этом сообщает "Суспильне". 

В пилотном проекте будут принимать участие десять пар пассажирских поездов. Для обеспечения безопасности пассажиров их будет сопровождать военизированная полиция. Она будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

В украинские поезда вернется военизированная охрана

"Укрзализныця" обращалась в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, все будет оплачиваться за счет компании, - говорится в сообщении.

Также там отметили, на железной дороге уже есть такая охрана, однако она сопровождает грузовые поезда.

"Теперь будет сопровождать еще и пассажирские поезда. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же частые случаи нападений", - ответили в компании. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в поезде "Киев-Мариуполь" мужчина ворвался в купе к женщине с ее несовершеннолетним сыном и напал на нее. Мужчина начал избивать женщину и пытался ее изнасиловать. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!