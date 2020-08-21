В украинские поезда вернется военизированная охрана

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Владимир Лавский
"Укрзализныця" в конце лета запустит пилотный проект по охране пассажиров в собственных поездах. Об этом сообщает "Суспильне".
В пилотном проекте будут принимать участие десять пар пассажирских поездов. Для обеспечения безопасности пассажиров их будет сопровождать военизированная полиция. Она будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.
"Укрзализныця" обращалась в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, все будет оплачиваться за счет компании, - говорится в сообщении.
Также там отметили, на железной дороге уже есть такая охрана, однако она сопровождает грузовые поезда.
"Теперь будет сопровождать еще и пассажирские поезда. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же частые случаи нападений", - ответили в компании.
Как ранее сообщали "Комментарии", в поезде "Киев-Мариуполь" мужчина ворвался в купе к женщине с ее несовершеннолетним сыном и напал на нее. Мужчина начал избивать женщину и пытался ее изнасиловать.
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