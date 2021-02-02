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Украинцы смогут экономить 1000 гривен на коммуналке: назван способ

Сейчас многие украинцы переплачивают вдвое

сегодня, 12:30
Автор:

Гриниченко Дима

Жители Украины смогут экономить до 1000 гривен на оплате коммунальных услуг, ведь многие граждане фактически переплачивают вдвое. Причиной этому является разница между государственной нормой и фактическим потреблением, а также отсутствие установленных счетчиков. Об этом рассказал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, передает издание "UBR".

Украинцы смогут экономить 1000 гривен на коммуналке: назван способ

Счетчик. Фото: Google

Среднестатистическая украинская семья потребляет от 3 до 4 кубометров в среднем, когда нормой потребления является 6 кубометров.

При установке счетчиков украинцы смогут экономить на оплате коммунальных услуг в будущем, то есть это вложение на перспективу.

Сама установка счетчика обойдется людям в сумму от 6 до 9 тысяч гривен, все будет зависеть от производителя.

По словам Попенко, если брать сегодняшнюю стоимость газа с транспортировкой, которая составляет более 9 гривен, то три куба газа будут стоить около 30 гривен, однако дом без счетчика будет платить 60 гривен. При наличии счетчика экономия составит около 360 гривен в год. 

Таким образом, установка счетчика окупится примерно за 10-12 лет. В то же время, окупаемость счетчика в доме с газовой колонкой составит всего 4-5 лет.

Попенко отметил, что если рассматривать пример дома площадью до 100 квадратных метров, то окупаемость счетчика в нем составит всего 1-2 года. В морозную пору такой дом сможет экономить примерно 1200 гривен в месяц.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине резко подорожают некоторые продукты.

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Источник: https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/skolko-mozhno-budet-sekonomit-na-kommunalke-pri-ustanovke-hazovoho-schetchika-3899611
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