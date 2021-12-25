Украину засыплет мокрый снег: какой будет погода 25 декабря

В первый день декабрьских выходных -25 декабря на западных территориях нашей страны будут идти ливни и осадки в виде мокрого снега. Вместе с тем на южных территориях – солнечно и сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптики центра утверждают, что на большинстве территорий страны пройдут дожди и будет падать мокрый снег. В южных областях погода будет хорошей и солнечной. Вообще, на территории страны предполагается более теплая погода с небольшими плюсами.

На западных территориях днем температура составит 0+2 градуса, в ночные времена -0 – 2 градуса. В северных регионах будет ночью -1-4 градуса, в самую субботу -0+2 градуса, на восточных территориях днем от -1 до +1, а ночью придет мороз: от -1 до -9 градусов. В центральных областях самой субботы будет температура -0+3 градуса, ночью небольшой мороз -1-3 градуса.

В столице нашей страны тоже прогнозируют осадки. Днем температура будет немного плюсовать и будет 0 +2 градуса, ночью подморозит — от -1 до -3 градусов.

Напомним, что в "Комментариях" сообщается, что какой будет погода в Украине под Новый год . По информации синоптиков, самые сильные морозы придут в северные регионы Украины, в частности, на Черниговщине и Сумщине в новогоднюю ночь придет лютый мороз, — 24-25 градусов. В Киевском, Житомирском и Ровенском регионах тоже в эту праздничную ночь будет хорошо морозить, будет — 19-22 градуса. На Волыни и Черкасской области предполагается — 16-17 градусов. На других территориях страны морозы будут намного меньше: -7-12 градусов, на территориях крайнего востока и в южном регионе -5 градусов.

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