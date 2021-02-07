Украину засыпет снегом: на страну движется арктический холод

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Гриниченко Дима
В Украине резко испортится погода уже сегодня. На страну надвигается мощный циклон, который принесет сильные снегопады, метели и арктический холод. Такой прогноз дала известная синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По её словам, в воскресенья резкое похолодание ожидается только в западных областях Украины, однако уже с понедельника циклон пойдет вглубь нашей страны.
С завтрашнего дня снег и метели накроют практически всю территорию Украины, а в западных регионах ожидается мокрый снег и дожди.
Она сказала, что из-за такой погоды стоит ожидать гололед и налипание мокрого снега. Синоптик также предупредила о приходе по-настоящему арктического холода.
Диденко отметила, что в северных частях Украины стоит ожидать снижения температуры от -17 до -22 градусов, а морозная погода будет доминирующей. Более теплой температуры можно ожидать только в районе Карпат и на юге Украины до Днепра.
Что касается Киева, то в столице также стоит ждать сильного мороза и ураганного ветра, а уже в понедельник город накроют снегопады.
Морозы в Киеве задержаться на долго с переменными. колебаниями. По прогнозу Диденко, отрицательная температура в столице будет держаться следующие две недели.
Синоптики прогнозировали потепление в середине февраля, а в некоторых регионах Украины обещали повышение температуры до +15 градусов.
Отмечалось, что после 20 чисел февраля в Украину должна придти настоящая весна.
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