Украину зальет дождями: в каких областях ожидаются осадки

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Вечканова Елена
Украинцы с
нетерпением ждут настоящего летнего тепла, которое все никак не закрепится в
нашей стране. Это неудивительно, ведь одни циклоны быстро заменяют другие. По
информации синоптика Наталки Диденко, в четверг, 13 мая, Украина ощутит на себе
действие западного циклона Каи.
На Западе Украины в четверг ожидаются осадки. Фото из открытых источников
Диденко поясняет,
что масштабных погодных изменений на территории нашей страны не планируется,
однако жителям отдельных областей следует запастись зонтиками и другими
средствами против дождя.
Осадки из-за влияния пришедших европейских воздушных масс "зацепят" западные регионы — особенно, в районе Карпатских гор. По предположениям синоптика, вероятно дождь пройдет даже в Житомирской и Винницкой областях — если циклону хватит "сил".
В целом западные и северные регионы страны будут зависимы еще и от сильных порывов ветров.
Зато температура должна
порадовать большинство украинцев. Наталка Диденко обещает, что тепло — минимум +19
градусов — наконец-то придет в восточные области. Максимально ртутные столбики
термометров поднимутся до +22 — на юге Украины, а также в Днепропетровской
области.
В остальных
регионах, говорит синоптик, в четверг, 13 мая, следует ожидать от 15 до 19
градусов тепла.
Также Наталка
Диденко говорит, что в Украине скоро по-настоящему можно будет ощутить приход
лета — в соответствии с календарными показаниями. Дожди, по информации специалиста,
вскоре отступят, а температура продолжит повышаться.
По прогнозам
синоптика, уже в ближайшее воскресенье или с начала следующей недели даже в восточных
областях Украины воздух прогреется до +30.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда украинцы могут сполна рассчитывать на приход настоящего летнего тепла.
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