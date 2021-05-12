Украину зальет дождями: в каких областях ожидаются осадки

Украинцы с нетерпением ждут настоящего летнего тепла, которое все никак не закрепится в нашей стране. Это неудивительно, ведь одни циклоны быстро заменяют другие. По информации синоптика Наталки Диденко, в четверг, 13 мая, Украина ощутит на себе действие западного циклона Каи.



На Западе Украины в четверг ожидаются осадки. Фото из открытых источников

Диденко поясняет, что масштабных погодных изменений на территории нашей страны не планируется, однако жителям отдельных областей следует запастись зонтиками и другими средствами против дождя.

Осадки из-за влияния пришедших европейских воздушных масс "зацепят" западные регионы — особенно, в районе Карпатских гор. По предположениям синоптика, вероятно дождь пройдет даже в Житомирской и Винницкой областях — если циклону хватит "сил".

В целом западные и северные регионы страны будут зависимы еще и от сильных порывов ветров.

Зато температура должна порадовать большинство украинцев. Наталка Диденко обещает, что тепло — минимум +19 градусов — наконец-то придет в восточные области. Максимально ртутные столбики термометров поднимутся до +22 — на юге Украины, а также в Днепропетровской области.

В остальных регионах, говорит синоптик, в четверг, 13 мая, следует ожидать от 15 до 19 градусов тепла.

Также Наталка Диденко говорит, что в Украине скоро по-настоящему можно будет ощутить приход лета — в соответствии с календарными показаниями. Дожди, по информации специалиста, вскоре отступят, а температура продолжит повышаться.

По прогнозам синоптика, уже в ближайшее воскресенье или с начала следующей недели даже в восточных областях Украины воздух прогреется до +30.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда украинцы могут сполна рассчитывать на приход настоящего летнего тепла.

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