Украину скоро накроет мороз до -18°С и штормовой ветер: когда и где изменится погода

Погода в ноябре и декабре — это сплошные сюрпризы для жителей украинских регионов, потому что ситуация быстро меняется и несет то потоп, то снежные бураны или снова бурю. В начале декабря такие тенденции будут продолжаться, потому что уже скоро в нашу страну снова вернутся мороз и ураган.

Погода в декабре в Украине (фото из открытых источников)

В частности, на территории отдельных регионов колонка термометра может опуститься до отметки -18°С. Об этом информируют "Комментарии", ссылаясь на прогноз известного синоптика Игоря Кибальчича.

Как он утверждает, с 6 декабря в нашей стране будет расти атмосферное давление, на небе будет наблюдаться мало облаков, поэтому температура будет активно понижаться. Синоптик предупреждает, что средние температуры по регионам страны будут колебаться на отметке около 10 градусов мороза.

В частности, в следующую субботу и воскресенье, это 9-10 декабря, прогнозируется пик холодов, — в северных и восточных регионах столбик термометра может показывать рекордные 12-18 градусов ниже нуля. В западных регионах будут меньшие морозы, однако там будут падать осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых местах по Украине прогнозируются порывы ветра 15- 20 метров в секунду, что является высоким показателем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил" , нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще.

Как утверждает специалист, указанный циклон имеет несколько особенностей, из-за которых он выделился на фоне других фронтальных вихрей, это видимо "глаз бури" на спутниковых снимках, "взрывное" углубление над морской поверхностью и очень компактные размеры центральной части.



