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Украину ожидают грозовые ливни: в каких областях ухудшится погода

Прогноз погоды в Украине на 22 июня

сегодня, 23:00
Автор:

Денис
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В среду практически во всех областях Украины будут дожди с грозами, передает сайт "Укргидрометцентр".  

Украину ожидают грозовые ливни: в каких областях ухудшится погода

Погода в Украине

В северной части страны дождь будет идти на протяжении всего дня и ночи. Температура воздуха днем ожидается от +19 до +21 градуса. Ночью — до +11 градусов.  

В центральных областях будут дожди с грозами. Синоптики отмечают, что дождливая погода ожидается с ночи и затем на протяжении всего дня. Днем будет до +19 градусов, а ночью температура воздуха понизится до +11.  

На юге страны облачная погода ожидается только в Симферополе и в Одесской области. В остальных областях будут грозовые ливни. При этом температура воздуха поднимется днем до+25. Затем ночью упадет до +18 градусов.  

В западных областях 22 июня также пройдут дожди. Однако облачная погода ожидается в Ужгородской и Ивано-Франковской областях. В среднем температура воздуха днем будет от +23 до +25. К ночи похолодает до +11.. +13 градусов. 

В восточной части Украины в этот день также ожидаются грозовые ливни. Температура воздуха днем поднимет ся до +24 градусов, а ночью опустится до +18 градусов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Путин едет спасать ситуацию: зачем диктатор РФ вылетает в Минск – какой ультиматум озвучит Лукашенко. Президенту России крайне необходимо, чтобы Беларусь открыла второй фронт, отметил военный эксперт Олег Жданов. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что депутаты приняли закон о размерах тарифов на время действия военного положения: что известно. Парламент одобрил несколько законов о ценовой политике в сфере снабжения газа и тепла. 

Также "Комментарии" писали о том, что Белорусский фронт: откроет ли его Лукашенко – готова ли к этому Украина. Эксперты высказали мнение о том, возможна ли атака белорусских войск на северные области Украины. 



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