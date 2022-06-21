Украину ожидают грозовые ливни: в каких областях ухудшится погода

В среду практически во всех областях Украины будут дожди с грозами, передает сайт "Укргидрометцентр".

Погода в Украине

В северной части страны дождь будет идти на протяжении всего дня и ночи. Температура воздуха днем ожидается от +19 до +21 градуса. Ночью — до +11 градусов.

В центральных областях будут дожди с грозами. Синоптики отмечают, что дождливая погода ожидается с ночи и затем на протяжении всего дня. Днем будет до +19 градусов, а ночью температура воздуха понизится до +11.

На юге страны облачная погода ожидается только в Симферополе и в Одесской области. В остальных областях будут грозовые ливни. При этом температура воздуха поднимется днем до+25. Затем ночью упадет до +18 градусов.

В западных областях 22 июня также пройдут дожди. Однако облачная погода ожидается в Ужгородской и Ивано-Франковской областях. В среднем температура воздуха днем будет от +23 до +25. К ночи похолодает до +11.. +13 градусов.

В восточной части Украины в этот день также ожидаются грозовые ливни. Температура воздуха днем поднимет ся до +24 градусов, а ночью опустится до +18 градусов.

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