Украину накроют снег и морозы: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

Завтра, 4 февраля, некоторые области накроют снегопады, а в некоторых пройдет мокрый снег с дождем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 4 февраля. Фото из открытых источников

Как отмечает синоптик, в четверг снежную погоду стоит ожидать в северных и западных областях Украины. Также ожидается порывистый северно-западный ветер. Температура воздуха в этот день будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Мокрый снег с дождем пройдет в южных и восточных областях. Днем столбики термометров в этих частях страны поднимутся до +6 градусов.

Без существенных осадков день пройдет в центральных областях, а также в Одесской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

В столице 4 февраля также ожидается снежная погода. Ночью 4 и 5 февраля температура может упасть до -13 градусов. Затем наступит потепление и температура воздуха будет держаться ближе к 0.

Также Наталья Диденко подчеркнула, что на дорогах завтра ожидается гололед. Поэтому водителям стоит быть осторожнее.

III. Животное дало прогноз , касаемо погоды, которую украинцам стоит ожидать весной 2022 года. Присутствующие на мероприятии эксперты, исходя из поведения грызуна, сделали вывод, какой погоды стоит ожидать этой весной и когда она наступит. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 2 февраля в мире празднуют День сурка. В этот день в Харьковской области разбудили сурка Тимку





Также портал "Комментарии" информировал о том, что Бразилию накрыли оползни и наводнения . Из-за непогоды в стране количество жертв перевалило за 20. Еще девять человек получили различные травмы. Большое количество людей числятся пропавшими без вести.





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