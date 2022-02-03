Украину накроют снег и морозы: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

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Денис Подставной
Завтра, 4 февраля, некоторые области накроют снегопады, а в некоторых пройдет мокрый снег с дождем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 4 февраля. Фото из открытых источников
Как отмечает синоптик, в четверг снежную погоду стоит ожидать в северных и западных областях Украины. Также ожидается порывистый северно-западный ветер. Температура воздуха в этот день будет колебаться от -3 до +2 градусов.
Мокрый снег с дождем пройдет в южных и восточных областях. Днем столбики термометров в этих частях страны поднимутся до +6 градусов.
Без существенных осадков день пройдет в центральных областях, а также в Одесской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.
В столице 4 февраля также ожидается снежная погода. Ночью 4 и 5 февраля температура может упасть до -13 градусов. Затем наступит потепление и температура воздуха будет держаться ближе к 0.
Также Наталья Диденко подчеркнула, что на дорогах завтра ожидается гололед. Поэтому водителям стоит быть осторожнее.
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