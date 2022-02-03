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Украину накроют снег и морозы: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

Погода в Украине на 4 февраля

3 февраля 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
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Завтра, 4 февраля, некоторые области накроют снегопады, а в некоторых пройдет мокрый снег с дождем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Украину накроют снег и морозы: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

Погода в Украине 4 февраля. Фото из открытых источников

Как отмечает синоптик, в четверг снежную погоду стоит ожидать в северных и западных областях Украины. Также ожидается порывистый северно-западный ветер. Температура воздуха в этот день будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Мокрый снег с дождем пройдет в южных и восточных областях. Днем столбики термометров в этих частях страны поднимутся до +6 градусов.

Без существенных осадков день пройдет в центральных областях, а также в Одесской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. 

В столице 4 февраля также ожидается снежная погода. Ночью 4 и 5 февраля температура может упасть до -13 градусов. Затем наступит потепление и температура воздуха будет держаться ближе к 0. 

Также Наталья Диденко подчеркнула, что на дорогах завтра ожидается гололед. Поэтому водителям стоит быть осторожнее. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 2 февраля в мире празднуют День сурка. В этот день в Харьковской области разбудили сурка Тимку III. Животное дало прогноз, касаемо погоды, которую украинцам стоит ожидать весной 2022 года. Присутствующие на мероприятии эксперты, исходя из поведения грызуна, сделали вывод, какой погоды стоит ожидать этой весной и когда она наступит. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Бразилию накрыли оползни и наводнения. Из-за непогоды в стране количество жертв перевалило за 20. Еще девять человек получили различные травмы. Большое количество людей числятся пропавшими без вести. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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