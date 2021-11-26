Украину накроют сильный ветер и дожди: синоптики обновили прогноз погоды на выходные

На выходные, в частности, в субботу, 27 ноября, в нашей стране прогнозируется холодная, дождливая погода. Во всех регионах пройдут осадки, которые будут сопровождаться порывами сильного ноябрьского урагана. Температура дневного времени будет пестрая: от +4 до +14 градусов. Об этом информируют специалисты Укргидрометцентра.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

На всех территориях нашей страны завтра, как предполагают синоптики, ожидаются осадки. Температура воздуха будет разной на разных территориях государства. Но днем столбик термометра будет плюсовать, а ночью в некоторых местах ожидают и минусы ноябрьского мороза.

Так, в западных регионах в дневное время будет +4 до+ 8, а в ночные времена - от+ 2 до+ 4. На восточных территориях будем иметь в дневное время от +5 до +7 градусов, а в ночное время – от -3 до +1 градуса.

В северных областях в дневное время будет от+ 5 до +9 градусов, а в ночное время — от +1 до+ 4 градусов. На южных территориях теплее всего. В дневные часы здесь будет плюсовать от +11 до+ 14 градусов, а в ночное время так же тепло — от+ 7 до+ 9 градусов. В центральных регионах в дневное время будет от+ 8 до +10 градусов, в ночное время — от+ 3 до+ 5 градусов.

В Киеве синоптики также прогнозируют осадки. В дневные часы выходного дня воздух станет теплее, будет от +7 до +11 градусов. Температура в ночное время в городе так же будет плюсовать – от+ 3 до+ 5 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идут холодные дожди. В последний день рабочей недели, 26 ноября, в нашей стране в дневное время воздух прогреется до+ 8 градусов. А вот по западным территориям будут идти холодные ноябрьские дожди.

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