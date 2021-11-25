В четверг, 25 ноября, и в пятницу, 26 ноября, на территории Украины сохранится сухая погода. Затем — последуют дожди, а местами — ливни, которые продляться до начала следующего месяца. Об этом свидетельствует прогноз Погоды УНИАН.

Украину накроют проливные дожди: где ждать осадков - фото из открытых источников

Так, первые осадки ожидают украинцев в субботу, 27 ноября. Дожди накроют всю левобережную часть Украины. Также осадки возможны в Черновицкой и Хмельницкой областях.

В воскресенье, 28 ноября, дожди немного ослабнут, но уже с понедельника, 29 ноября, они накроют всю страну. Согласно прогнозу, только в южной части Украины и на крайнем западе они будут не столь обильными.

Кроме того, под конец месяца украинцев ждет похолодание, поэтому в западных и северных регионах страны дожди сменятся снегом. Мокрый снег возможен и в Днепропетровской и Харьковской областях.

В начале декабря также будет снежно — особенно в западной части и на северо-востоке. Небольшие дожди продолжаться только на юго-востоке.

Осадки окончательно уйдут из территории Украины к выходным, 4 и 5 декабря.

Напомним, что в Укргидрометцентре озвучили погоду в стране на декабрь. Так, синоптики отмечают, что погодные условия в следующем месяце не выйдет за пределы климатической нормы. В последнем месяце года ожидаются морозы, туманы и оттепели. В среднем, декабрьская температура составит от -4 до +3 градусов. Синоптики отмечают, что местами столбики термометров могут опуститься до -35 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха в Украине будет +10...+18, в регионе Прикарпатья и в южных регионах — до +20, в южном регионе Крыма — до+ 25 градусов.

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