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Украину накроют проливные дожди: где ждать осадков

Сперва осадки ожидаются на Левобережье

сегодня, 09:58
Автор:

Елизавета Черных
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В четверг, 25 ноября, и в пятницу, 26 ноября, на территории Украины сохранится сухая погода. Затем — последуют дожди, а местами — ливни, которые продляться до начала следующего месяца. Об этом свидетельствует прогноз Погоды УНИАН. 

Украину накроют проливные дожди: где ждать осадков

Украину накроют проливные дожди: где ждать осадков - фото из открытых источников

Так, первые осадки ожидают украинцев в субботу, 27 ноября. Дожди накроют всю левобережную часть Украины. Также осадки возможны в Черновицкой и Хмельницкой областях. 

В воскресенье, 28 ноября, дожди немного ослабнут, но уже с понедельника, 29 ноября, они накроют всю страну. Согласно прогнозу, только в южной части Украины и на крайнем западе они будут не столь обильными. 

Кроме того, под конец месяца украинцев ждет похолодание, поэтому в западных и северных регионах страны дожди сменятся снегом. Мокрый снег возможен и в Днепропетровской и Харьковской областях. 

В начале декабря также будет снежно — особенно в западной части и на северо-востоке. Небольшие дожди продолжаться только на юго-востоке. 

Осадки окончательно уйдут из территории Украины к выходным, 4 и 5 декабря. 

Напомним, что в Укргидрометцентре озвучили погоду в стране на декабрь. Так, синоптики отмечают, что погодные условия в следующем месяце не выйдет за пределы климатической нормы. В последнем месяце года ожидаются морозы, туманы и оттепели. В среднем, декабрьская температура составит от -4 до +3 градусов. Синоптики отмечают, что местами столбики термометров могут опуститься до -35 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха в Украине будет +10...+18, в регионе Прикарпатья и в южных регионах — до +20, в южном регионе Крыма — до+ 25 градусов.


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/pogoda-v-ukraine-stalo-izvestno-gde-i-kogda-v-ukraine-nachnutsya-dozhdi-sinoptik-11620918.html
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