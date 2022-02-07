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Украину накроют осадки и сильный ветер: синоптик озвучила прогноз погоды

Столбики термометров во вторник в Украине будет показывать около 0 градусов

сегодня, 18:33 comments1416
Автор:

Елизавета Черных
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Мощная циклоническая система на севере Европы во вторник, 8 февраля, прорвется осадками и сильным ветром через узкую долину циклона Roxana в Украину. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала известный синоптик Наталья Диденко. 

Украину накроют осадки и сильный ветер: синоптик озвучила прогноз погоды

Украину накроют осадки и сильный ветер - фото из открытых источников

По прогнозу специалиста, в ближайшую ночь практически на всей территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега. Уже днем во вторник на Севере Украины, в значительной части западных и центральных регионов "снежить" перестанет, кроме Полтавской и Днепропетровской областей. 

Осадки с большинства территории вытеснит антициклон Holm.

При этом днем 8 февраля мокрый снег с дождем прогнозируется в южных и восточных областях Украины. 

Диденко пишет, что в связи с противостоянием фронтов — циклоничности с одной стороны, а с другой — антициклона — завтра в стране усилится ветер, временами к штормовому. 

Столбики термометров во вторник в Украине будет показывать около 0 градусов, а на Юге температура поднимается до 2-7 градусов тепла. 

В Киеве в ближайшую ночь возможны осадки, то уже завтра днем их ждать вряд ли стоит. При этом синоптик предупреждает о порывистом ветре, который будет достигать 15-18 м/с. Температура воздуха в столице 8 февраля составит порядка -1...+1 градуса. 

Наталья Диденко также добавила, что текущая неделя в Украине ознаменуется сравнительно теплыми, влажными, но ветренными погодными условиями. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды в стране на февраль. Так, синоптики не прогнозируют привычных зимних морозов 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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