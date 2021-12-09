Украину накроют мокрый снег и холодные дожди: в каких регионах будут идти дожди со снегом

В последний рабочий день недели, 10 декабря, в разных регионах страны погода будет неодинаковой. На западных территориях синоптики предупреждают об осадках в виде дождя и мокрого снега. На других территориях Украины осадков не предполагается, местами на южных территориях будет даже +14 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В пятницу ночью на западных территориях будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Такой будет погода и днем. Вместе с тем в других регионах ни снега, ни дождя не будет. Но синоптики предупреждают о порывах сильного ветра, которые будут достигать 7-12 м/с. Столбик термометра здесь будет колебаться в ночные времена от -4 до -1 градуса. Днем будет 0+ 4.

На северных территориях ночью температура будет от +3 до +5 градусов, а днем будет показывать+ 5+8 градусов. На восточных территориях синоптики прогнозируют плюсовую температуру, ночью здесь будет от +3 до +6 градусов, а днем станет теплее до+ 5+8 градусов.

На южных территориях нашей страны температура воздуха будет пестрой, но плюсовой. Ночью прогнозируется от+ 3 до +6 градусов, а днем столбик термометра будет показывать местами от +11 до +14 градусов. В центральных регионах погода тоже будет теплой. Прогноз на ночь от +2 до +5 градусов, а днем будет +6+9 градусов.

Что касается города Киева, то осадков в последний рабочий день недели здесь не будет, так же сухой будет погода и в день. Но придет ветер с сильными порывами от 7 до 12 метров в секунду. Столбик термометра в столице ночью будет показывать от +2 до +4 градусов, а днем +6+8 градусов.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что мороз на западе и тепло на востоке, синоптики рассказали о погоде в Украине.

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