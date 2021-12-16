Украину накроют дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 17 декабря

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Денис Подставной
В пятницу, 17 декабря, практически по всей территории Украины ожидается дождь, который будет сменять мокрый снег. Синоптики передают, что без осадков в этот день останутся лишь Одесская и Николаевская области. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 17 декабря. Фото из открытых источников
По прогнозам синоптиков, в центральной, северной и западной частях страны температура воздуха ожидается до +2 градусов днем и от 0 до +2 ночью. При этом на протяжении всего дня будет идти дождь и мокрый снег. В южных областях в этот день температура воздуха поднимется до +4 градусов днем и к ночи будет от +1 до +3 градусов.
В Николаевской и Одесской областях, которые 17 декабря останутся "сухими", также синоптики прогнозируют до +4 градусов днем до +2 ночью. На протяжении дня ожидается пасмурная погода.
Стоит отметить, что в восточных областях в пятницу ожидается лишь мокрый снег. Температура воздуха днем поднимется максимально до +1 градуса. К ночи ожидается до от -1 до +1 градуса.
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