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Украину накроют дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 17 декабря

17 декабря "сухими" останутся только две области

сегодня, 19:50
Автор:

Денис Подставной
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В пятницу, 17 декабря, практически по всей территории Украины ожидается дождь, который будет сменять мокрый снег. Синоптики передают, что без осадков в этот день останутся лишь Одесская и Николаевская области. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. 

Украину накроют дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 17 декабря

Прогноз погоды на 17 декабря. Фото из открытых источников

По прогнозам синоптиков, в центральной, северной и западной частях страны температура воздуха ожидается до +2 градусов днем и от 0 до +2 ночью. При этом на протяжении всего дня будет идти дождь и мокрый снег. В южных областях в этот день температура воздуха поднимется до +4 градусов днем и к ночи будет от +1 до +3 градусов. 

В Николаевской и Одесской областях, которые 17 декабря останутся "сухими", также синоптики прогнозируют до +4 градусов днем до +2 ночью. На протяжении дня ожидается пасмурная погода. 

Стоит отметить, что в восточных областях в пятницу ожидается лишь мокрый снег. Температура воздуха днем поднимется максимально до +1 градуса. К ночи ожидается до от -1 до +1 градуса. 

Украину накроют дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 17 декабря - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами. Синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз на ближайшие дни и рассказала, когда в стране изменится погода. 

Также издание сообщало о том, что синоптики дали прогноз погоды, согласно которому  в ближайшее время в некоторых регионах Украины установится снежный покров, ожидается более полуметра снега. По их словам, высота первого снежного покрова будет очень символичной — от 1 до 10 сантиметров. А в западных областях ожидается настоящий снегопад, после которого останутся большие сугробы. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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