Украину накроют дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 17 декабря

В пятницу, 17 декабря, практически по всей территории Украины ожидается дождь, который будет сменять мокрый снег. Синоптики передают, что без осадков в этот день останутся лишь Одесская и Николаевская области. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 17 декабря. Фото из открытых источников

По прогнозам синоптиков, в центральной, северной и западной частях страны температура воздуха ожидается до +2 градусов днем и от 0 до +2 ночью. При этом на протяжении всего дня будет идти дождь и мокрый снег. В южных областях в этот день температура воздуха поднимется до +4 градусов днем и к ночи будет от +1 до +3 градусов.

В Николаевской и Одесской областях, которые 17 декабря останутся "сухими", также синоптики прогнозируют до +4 градусов днем до +2 ночью. На протяжении дня ожидается пасмурная погода.

Стоит отметить, что в восточных областях в пятницу ожидается лишь мокрый снег. Температура воздуха днем поднимется максимально до +1 градуса. К ночи ожидается до от -1 до +1 градуса.





Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами . Синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз на ближайшие дни и рассказала, когда в стране изменится погода. Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в





Также издание сообщало о том, что синоптики дали прогноз погоды, согласно которому в ближайшее время в некоторых регионах Украины установится снежный покров, ожидается более полуметра снега. По их словам, высота первого снежного покрова будет очень символичной — от 1 до 10 сантиметров. А в западных областях ожидается настоящий снегопад, после которого останутся большие сугробы. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!