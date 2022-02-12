Украину накроют дождь и мокрый снег: синоптики обновили прогноз погоды на выходные

В выходной день, 12 февраля, на большую часть территорий нашей страны придет мокрый снег и холодный дождь. Температура воздуха будет колебаться днем от -4 до 9 градусов. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В западных регионах будет преобладать мокрый снег и дождь преимущественно в ночные часы при порывах ветра до 15-. 20 метров в секунду. В Карпатах прогнозируются сильные снегопады. Днем синоптики говорят, что существенных осадков не будет.

В северных регионах и восточных территориях мокрый снег и вместе с ним дождь будет идти целый день. На южных территориях осадков не прогнозируется. Преимущественно – переменная облачность. Порывы северо-западного ветра составят 7-12 метров в секунду.

Во всех регионах страны, кроме южных областей, на автострадах будет гололедица.

Что касается температуры воздуха, то в западных регионах она составит днем от +2 до +6 градусов, ночью от -2 до -4 мороза. В северных регионах будет днем от +2 до+ 4 градусов, ночью от -1 до -2 градусов мороза.

На восточных территориях днем от +2 до +4 градусов ночью от 0 до+ 2 градусов тепла. На южных территориях предполагается днем от + 6 до +9 градусов, ночью от 0 до+ 3 градусов тепла. В центральных регионах днем от+ 2 до+ 5 градусов, ночью от 0 до + 3 градусов тепла.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет похолодание. По словам народного синоптика Натальи Диденко, в ближайшую ночь и в субботу утром большинство территории Украины накроют осадки. Лишь на Юге страны ожидается сухая погода. Солнечная, но холодная погода будет формироваться под влиянием антициклона, который в субботу сдвинется в сторону Украины.

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