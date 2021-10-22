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Украину накроет мощный арктический циклон: какой будет погода на выходные

Синоптики сообщили о похолодании

22 октября 2021, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Резкое похолодание придет в эти выходные в нашу страну. Это связано с мощным циклоном, который несет холодный арктический воздух из Финляндии. Холодная погода испортит выходные во многих европейских странах. На наших территориях столбик термометра резко опустится вниз на 5-7 градусов.

Украину накроет мощный арктический циклон: какой будет погода на выходные

Прогноз погоды в Украине (фото из открытых источников)

Какой будет погода в предпоследние выходные октября информируют Украинский гидрометцентр и Наталья Диденко.

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу пройдут дожди на восточных и южных территориях, в Кировоградчине и Днепровщине. На других украинских территориях без осадков. В Карпатах выпадет мокрый снег, температура будет колебаться от-2 до+ 3 градусов. Будет усиливать холод штормовой ветер.

Ночью столбик термометра будет колебаться еще больше от+ 3 до+ 8 градусов. Дневной поры будет+ 10+ 15 градусов, на юге теплее +15 +20 градусов.

По прогнозу госпожи Диденко, в субботу дожди пройдут в Харьковской и Сумской областях, а оттуда — затронут центральные территории и Одессу. Небольшие дожди возможны на Волыни и Ровенщине, на юге Киевщины и Черниговщины. Вечером осадки пройдут на восточных территориях.

В воскресенье уже будут дожди на северо-востоке страны, в других регионах дождя не будет.

Будет холодать и 24 октября, температура составит+ 5 +10 градусов. На юге ожидается +12. Холоднее всего будет на западных территориях, там только +4+ 6. Ночью будет еще холоднее+ 1+4 градусы.

В столице на выходные будет без дождя. Но будет господствовать сильный ветер. В субботу температура составит +12 градусов, в воскресенье будет холоднее+6+8  градусов.

Начало недели, по прогнозу Натальи Диденко, будет еще холоднее. Ночью будет с минусом. А с середины недели в наши широты снова вернется тепло.

По ее словам, со среды новой рабочей недели  будет теплеть сначала на западных территориях, а к концу недели в нашей стране будет преобладать теплая погода с гарантированными плюсами+ 12+ 16 местами до+ 18 градусов. На следующих выходных будем иметь теплую погоду, которую ждут все.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идут морозы до -7 .


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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/photos/a.1418531561731771/3005417239709854/
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