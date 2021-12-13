Украину накроет мокрый снег и морозы: синоптики рассказали, где будет холоднее всего

Завтра, во вторник,14 декабря в нашей стране погода будет каждый раз другой, с пестрой температурой и осадками в виде дождя или снега на разных территориях. В несколько областей придет непогода с холодным дождем или мокрым снегом, в западных областях мороз, а в южных — местами прогнозируется до +6 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптики центра предполагают такую погоду на 14 декабря. В частности, ночью на всех территориях страны, кроме восточных и юго-восточных, пройдут осадки. Временами будет идти дождь, в других местах будет падать мокрый снег. Днем они остановятся, за исключением северных, Винницкой и Черкасской областей, где будет идти небольшой дождь и мокрый снег.

В западных регионах на автомагистралях гололед, в северо-восточной части местами будет гололедица. Столбик термометра в течение суток будет показывать и небольшие плюсы, и опустится до минусов. Будет от +2 градусов тепла до -3 градусов морозца. В Карпатах морозы будут сильнее -2-7 градусов. В южных регионах днем будет плюсовые температуры:+ 1 +6 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик рассказал, в каких регионах Украины будет ожидать осадков . По словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю погода в большинстве областей будет напоминать ноябрь, чем середину декабря. Однако в некоторых регионах Украины установится снежный покров, ожидается более полуметра снега. Специалист сообщил, что у иссота первого снежного покрова будет очень символической – от 1 до 10 см, и только в Карпатах и на Прикарпатье ожидается существенный прирост снега в течение недели на 15 – 30 см, в высокогорных районах до полуметра и даже больше!

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