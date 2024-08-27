Украину накроет "египетская погода": что это значит

Погода в Украине в среду, 28 августа, будет преимущественно теплой и сухой. В этот день страна окажется среди самых жарких в Европе.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В большинстве регионов максимальная температура воздуха в течение дня достигнет 30…35 градусов. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В то же время из-за влияния циклона над Черным морем в южных областях прогнозируются локальные кратковременные грозы и дожди. Это приведет к снижению температуры на юге до 28… 30 градусов.

Большая часть территории страны будет оставаться под влиянием сухой воздушной массы.

"Сильнее восточный ветер будет возникать из-за противостояния мощного антициклона на севере и циклона на юге. Погода в Украине будет напоминать египетскую – солнечно (за исключением юга), жарко и сухо с порывами ветра", – добавила Диденко.

В Киеве также ожидается сухая и жаркая погода с температурой до 33 градусов, а также порывистый ветер.

"Жара в столице будет продолжаться еще несколько дней, только 2 сентября прогнозируется временное ее ослабление, что совпадет с началом учебного года. В целом жаркие условия в Украине задержатся на время", — подытожила синоптикиня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.