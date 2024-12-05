Украину будет засыпать снегом: синоптики рассказали, когда все заметите

6 декабря погода в Украине будет облачной с осадками в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в Украине возвращаются осадки. В регионах с положительной температурой они будут в виде дождя. Ночью прогнозируется мороз до -4 градуса, однако днем во многих областях ожидается потепление и дожди.

Согласно прогнозу мокрый снег и дождь пройдут во всех регионах Украины, кроме западных областей. В Закарпатье, восточных, большинства центральных и северных областей возможны гололед и гололедица. Ветер юго-восточный, скоростью 5-10 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от -3° до 2° (в южных регионах днем 2...7°). В Карпатах небольшой снег, температура ночью -4...-9°, днем -0...-5°.

По данным meteoprog, теплее всего будет в Одесской области, где температура поднимется до 0... 7°. Холоднее всего ожидается в Черниговской области с температурой -3...0°.

В Киеве 6 декабря облачно, прогнозируется мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью и днем будет 0...-2°, по области -3...2°.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.



