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Украинскому хакеру сообщили о подозрении во взломе иностранных банков

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы

сегодня, 15:50
Автор:

Лиза Снисар

39-летнему жителю Тернопольской области, который разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения, сообщили о подозрении. Пресс-служба полиции сообщает, что в результате атак хакера пострадали 11 мировых банков. 

Украинскому хакеру сообщили о подозрении во взломе иностранных банков

Хакер - фото из открытых источников

Сообщается, что хакер был разоблачен работниками украинской киберполиции совместно с правоохранителями США и Австралии в феврале этого года. Ущерб от действий хакера оценивается в десятки миллионов долларов. Свои атаки он совершал на банки и почтовые отделения в странах Европы и Австралии.

В полиции сообщают, что админпанель позволяла хакеру контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные.

"В дальнейшем эти данные использовали хакерские группировки в собственных целях", — отметили в полиции.

По результатам компьютерно-технических экспертиз обнаружены сотни различных вредных программных продуктов, которые хакер продавал в собственном интернет-магазине в Darknet.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2. ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что хакеры атаковали сайт парламента Норвегии. Пока неизвестны масштабы атаки, однако есть подтверждения, что злоумышленникам удалось извлечь определенные данные. Атака произошла вследствие использования уязвимости программ Microsoft.


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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochini/xakeru-yakij-rozrobiv-odin-iz-najbilshix-u-sviti-fishingovix-servisiv-dlya-atak-na-finustanovi-povidomleno-pro-pidozru-naczpolicziya/
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