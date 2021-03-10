В Норвегии хакеры атаковали сайт парламента: подробности

Хакеры атаковали сайт парламента Норвегии. Пока неизвестны масштабы атаки, однако есть подтверждения, что злоумышленникам удалось извлечь определенные данные. Об этом сообщает Reuters 10 марта.

"Атака произошла вследствие использования уязвимости программ Microsoft, эта проблема носит международный характер", — говорится в сообщении норвежского парламента.

Пока в настоящее время неизвестно, кто стоит за атакой. Дальнейшее расследование дела передано полиции.

"На данный момент невозможно увидеть связь этой атаки с атакой, в которой парламент подвергся перед началом осени 2020 года", — добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее хакеры атаковали парламент Финляндии. Местные власти заявили, что учетные записи электронной почты, принадлежащие некоторым финским законодателям, были скомпрометированы во время кибератаки на парламент. Ни спикер парламента, ни Национальное бюро расследований не сообщили каких-либо подробностей о том, какая информация была потеряна, если таковая была, и когда произошло нападение, за исключением того, что это было осенью.

Как ранее сообщали "Комментарии", пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Уллиот сообщил, что Министерство финансов США подверглось атаке хакеров. В частности было сломано электронную почту Минфина.

А до этого хакеры пытались украсть данные производителей вакцины от коронавируса. В результате кибератак некоторые документы, касающиеся вакцин компаний BioNTech и Pfizer, попали в открытый доступ. По мнению экспертов, украденная документация может иметь огромную ценность для других компаний и стран, которые занимаются разработкой лекарств.