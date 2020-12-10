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Хакеры пытались украсть данные производителей вакцин от коронавируса

Полиция расследует хакерскую атаку в результате которой злоумышленники получили доступ к документам о вакцине против коронавируса

сегодня, 13:20
Автор:

Сергей Медведев

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое занимается оценкой лекарств и вакцин для Европейского союза, объявили об атаке хакеров на сервера компании. В результате кибернападения некоторые документы касающиеся вакцин компаний  BioNTech и Pfizer попали в открытый доступ.

Хакеры пытались украсть данные производителей вакцин от коронавируса

Киберпреступники украли документацию по вакцине от коронавируса

"Был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA", — подчеркнули в заявлении BioNTech.

По мнению экспертов, украденная документация может иметь огромную ценность для других компаний и стран, которые занимаются разработкой вакцины.

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech уже успели заявить, что не верят, что какие-либо личные данные участников испытаний были скомпрометированы, и EMA "заверила нас, что кибератака не повлияет на сроки ее проверки".

Напомним, что ранее указанные компании подали заявки на регистрацию своего продукта в Евросоюзе. Вакцина Pfizer-BioNTech является  главным претендентом на победу в глобальной гонке против коронавируса. Препарат уже применяют в Великобритании, а недавно и Израиль получил первую партию вакцины этого производителя.

Как сообщал портал "Комментарии", Канада объявила, что одобрила вакцину альянса Pfizer / BioNTech, став третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая дала зеленый свет. Правительство премьер-министра Джастина Трюдо объявило в понедельник, что вакцинация канадцев может начаться в течение нескольких дней после утверждения Министерством здравоохранения. 

 

 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-ema-cyber/hackers-steal-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-data-in-europe-companies-say-idUSKBN28J2Q7
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