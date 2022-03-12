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Украинский журналист послал пророссийских спикеров в прямом эфире телевидения Италии

Украинцу аплодировала вся студия

сегодня, 01:20 comments1975
Автор:

Лиля Воробьева
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Журналист и советник главы Львовской области Любомир Ференс, как участник итальянского политического шоу, послал спикеров на пророссийских позициях, как это делают тысячи украинцев, по курсу, которым следует российский военный корабль, в прямом эфире.  Видеоролик  размещен в социальных сетях.

Украинский журналист послал пророссийских спикеров в прямом эфире телевидения Италии

Любомир Ференс послал пророссийских спикеров (фото из открытых источников)

На кадрах можно услышать выступление львовского журналиста, который общался с участниками телеэфира на итальянском языке через видеосвязь. Рядом с его изображением на экране появилось изображение присутствующей в зале Даши Деревянкиной.

Во время своего выступления на итальянском языке советник львовского чиновника сказал несколько предложений на русском языке: "Русский корабль, иди нах*й! Вооруженные Силы Украины "насыпают", как боженька".

После этого эмоционального выступления представителя Украины участники политического шоу начали громко аплодировать и одобрительными возгласами поддерживать его. Однако ведущий прямого эфира сделал Ференсу замечание и сказал, чтобы он разговаривал на итальянском в прямом эфире.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Харьковская областная прокуратура расследует российские преступления . Прокуроры Харьковщины работают круглосуточно, чтобы наказать российских преступников, вторгшихся на территорию Украины и убивающих мирных людей. Такое заявление было сделано в пресс-службе ведомства. По данным прессслужбы Харьковской областной прокуратуры, в настоящее время в Единый реестр досудебных расследований внесли 604 уголовных введения, все необходимые следственные действия продолжаются. Сообщается, что при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту экоцида (ст. 441 УК Украины).


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Источник: https://www.facebook.com/100000842649054/videos/2179733488844402/
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