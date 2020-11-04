Украинский министр вошел в список Forbes

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Елизавета Черных
Министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров вошел в список "Forbes 30 до 30".
Фото: Лига
Эта рубрика стартовала в 2011 году, когда американская редакция журнала стала публиковать молодых и перспективных предпринимателей. Со временем Forbes расширил свою сферу, поэтому сейчас в списке можно увидеть представителей спорта, искусства, общественных трансформаций.
На своей странице в Facebook Михаил Федоров отметил, что это событие означает правильное направление деятельности, так как в стране работают над созданием цифрового государства, и в качестве результата — новые революционные возможности для украинцев.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство цифровых трансформаций и Facebook запускают онлайн-обучение для малых и средних предприятий. Таким образом в Минцифре будут поддерживать бизнес, который пострадал от пандемии коронавируса.
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