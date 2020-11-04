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Украинский министр вошел в список Forbes

Чиновник попал в рейтинг инноваторов и лидеров до 30 лет

сегодня, 21:46 comments502
Автор:

Елизавета Черных

Министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров вошел в список "Forbes 30 до 30".

Украинский министр вошел в список Forbes

Фото: Лига

Эта рубрика стартовала в 2011 году, когда американская редакция журнала стала публиковать молодых и перспективных предпринимателей. Со временем Forbes расширил свою сферу, поэтому сейчас в списке можно увидеть представителей спорта, искусства, общественных трансформаций.

На своей странице в Facebook Михаил Федоров отметил, что это событие означает правильное направление деятельности, так как в стране работают над созданием цифрового государства, и в качестве результата — новые революционные возможности для украинцев.

"Приложение Дия. Первые в мире цифровые паспорта. Удобные услуги онлайн на портале Дия. Самая быстрая регистрация бизнеса в мире. еМалятко. Цифровое образование. Дия City. Украина становится главным диджитал-прорывом — примером успешной и комплексной реформы. Это невозможно не заметить", — отметил в сообщении министр.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство цифровых трансформаций и Facebook запускают онлайн-обучение для малых и средних предприятий. Таким образом в Минцифре будут поддерживать бизнес, который пострадал от пандемии коронавируса.


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Источник: https://www.facebook.com/fedorov1991
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