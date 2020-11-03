Минцифра и Facebook запускают онлайн-обучение для малых и средних предприятий

Язык
BTC/USD
13681.04
ETH/USD
382.04
LTC/USD
53.06
USD/UAH
28.80
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.39
Елизавета Черных
Министерство цифровой трансформации совместно с Facebook запустят центр бесплатного обучения для малых и средних предприятий SMB Hub Ukraine. Таким образом, госучреждение будет поддерживать предпринимателей, бизнес которых пострадал из-за карантинных ограничений.
ФОТО: Yaware
На сайте образовательной платформы будут опубликованы тренинги о продвижении бизнес-проектов, создании креативного контента, а также примерах эффективного использования цифровых инструментов украинскими предприятиями.
В Минцифре также подчеркивают, что онлайн-обучение будет бесплатным, а все тренинги будут доступны уже с сегодняшнего дня.
Помимо тренингом, на платформе SMB Hub Ukraine будет размещено множество полезного видео- и письменного контента, которое поможет предпринимателям быть подготовленными к цифровой трансформации.
Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали, что украинцев будут проверять на цифровую грамотность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости