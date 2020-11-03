Минцифра и Facebook запускают онлайн-обучение для малых и средних предприятий

Министерство цифровой трансформации совместно с Facebook запустят центр бесплатного обучения для малых и средних предприятий SMB Hub Ukraine. Таким образом, госучреждение будет поддерживать предпринимателей, бизнес которых пострадал из-за карантинных ограничений.

ФОТО: Yaware

На сайте образовательной платформы будут опубликованы тренинги о продвижении бизнес-проектов, создании креативного контента, а также примерах эффективного использования цифровых инструментов украинскими предприятиями.

В Минцифре также подчеркивают, что онлайн-обучение будет бесплатным, а все тренинги будут доступны уже с сегодняшнего дня.

"В рамках национального проекта по развитию предпринимательства Дия.Бизнес мы систематически занимаемся поддержкой и помощью предпринимателям. Ведь прекрасно понимаем, что сегодня малый и средний бизнес столкнулись с чрезвычайными вызовами и переживают тяжелые времена за все последние годы. Новая совместная инициатива с крупнейшей соцсетью в мире будет полезной и пригодится украинским предпринимателям ", — заявила Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

Помимо тренингом, на платформе SMB Hub Ukraine будет размещено множество полезного видео- и письменного контента, которое поможет предпринимателям быть подготовленными к цифровой трансформации.

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали, что украинцев будут проверять на цифровую грамотность.





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