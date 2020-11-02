Украинцев проверят на цифровую грамотность

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Елизавета Черных
Министерство цифровой трансформации запустило национальный тест на определение уровня цифровой грамотности "Цифрограмм". В учреждении уверяют, что тест поможет узнать об упущениях в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции нужно будет усовершенствовать.
ФОТО: ВладТайм
Национальное тестирование предусматривает проверку знаний в шести сферах, к примеру, как основы компьютерной грамотности, создание цифрового контента. В рамках теста участникам предлагают ответить на 90 вопросов.
После прохождения теста участники могут получить электронный сертификат, который в последствии прикрепить к резюме на портале robota.ua.
Недавно "Комментарии" рассказывали о тесте, который помогает определить психологический возраст.
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