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Украинцев проверят на цифровую грамотность

После проверки участники смогут получить электронный сертификат

сегодня, 16:05
Автор:

Елизавета Черных

Министерство цифровой трансформации запустило национальный тест на определение уровня цифровой грамотности "Цифрограмм". В учреждении уверяют, что тест поможет узнать об упущениях в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции нужно будет усовершенствовать.

Украинцев проверят на цифровую грамотность

ФОТО: ВладТайм

Национальное тестирование предусматривает проверку знаний в шести сферах, к примеру, как основы компьютерной грамотности, создание цифрового контента. В рамках теста участникам предлагают ответить на 90 вопросов. 

"Уникальность "Цифрограмма" заключается в комплексном, систематизированном подходе к различным составляющим цифровой компетентности. Задача теста — не только проверить базовые знания, некоторые навыки и отношение к цифровым технологиям, но и способствовать повышению осознания гражданами, как избегать опасностей в цифровом пространстве, не бояться осваивать новые технологии и приложения стремительно появляются в нашей жизни, как использовать цифровые технологии не только для развлечений и общения, но и для саморазвития, обучения в течение жизни, для творческого использования и создания нового контента", — отметила Татьяна Нанаева, эксперт по цифровым навыкам Минцифры. 

После прохождения теста участники могут получить электронный сертификат, который в последствии прикрепить к резюме на портале robota.ua.

Недавно "Комментарии" рассказывали о тесте, который помогает определить психологический возраст.



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Источник: https://thedigital.gov.ua/
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