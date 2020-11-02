Украинцев проверят на цифровую грамотность

Министерство цифровой трансформации запустило национальный тест на определение уровня цифровой грамотности "Цифрограмм". В учреждении уверяют, что тест поможет узнать об упущениях в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции нужно будет усовершенствовать.

ФОТО: ВладТайм

Национальное тестирование предусматривает проверку знаний в шести сферах, к примеру, как основы компьютерной грамотности, создание цифрового контента. В рамках теста участникам предлагают ответить на 90 вопросов.

"Уникальность "Цифрограмма" заключается в комплексном, систематизированном подходе к различным составляющим цифровой компетентности. Задача теста — не только проверить базовые знания, некоторые навыки и отношение к цифровым технологиям, но и способствовать повышению осознания гражданами, как избегать опасностей в цифровом пространстве, не бояться осваивать новые технологии и приложения стремительно появляются в нашей жизни, как использовать цифровые технологии не только для развлечений и общения, но и для саморазвития, обучения в течение жизни, для творческого использования и создания нового контента", — отметила Татьяна Нанаева, эксперт по цифровым навыкам Минцифры.

После прохождения теста участники могут получить электронный сертификат, который в последствии прикрепить к резюме на портале robota.ua.

Недавно "Комментарии" рассказывали о тесте, который помогает определить психологический возраст.





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