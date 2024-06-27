Украинский город попал в рейтинг 10 самых худших в мире

Киев попал в список 10 самых худших городов для проживания. Украинская столица заняла 9 место из 10 городов, оказавшихся в конце рейтинга городов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на рейтинг "Самые пригодные для жизни города мира в 2024 году", составленный изданием The Economist.



Киев попал в список самых худших городов мира. Фото из открытых источников

The Economist опубликовали данные ежегодного исследования 173 городов мира по комфорту и удобству проживания. Оценка рейтинга городов проходила по пяти критериям: культура и окружающая среда, здравоохранение, инфраструктура, образование и стабильность.

Согласно рейтингу городов Киев в 2024 году занял 165 место с 44,5 баллами. Аналитики The Economist объясняют низкую позицию украинской столицы продолжающейся агрессией РФ, которая вредит стабильности жизни и повреждает инфраструктуру, влияющую на комфортность проживания. В 2023 году Киев также занимал 165 место из 173 городов, или 9 из 10 худших. В 2022 году украинская столица из-за полномасштабного вторжения не попала в рейтинг.





Рейтинг городов: 10 лучших и худших от The Economist



Самым худшим городом для проживания The Economist назвали столицу Сирии Дамаск – 30,7 балла. Второе место заняло Триполи – 40,1 балла, а третье Алжир – 42 балла.

Самым комфортным городом 2024 года стала Вена – 98,4 балла. Столица Австрии лидирует третий год подряд. Также в список лучших городов попали Копенгаген, Цюрих, Мельбурн, Калгари, Женева, Сидней и Ванкувер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рейтинг 10 самых криминальных городов Восточной Европы попали сразу четыре города из Украины.

Также "Комментарии" писали о рейтинге мэров украинских городов, который показал к кому самое худшее отношение у украинцев.