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Украинский город попал в рейтинг 10 самых худших в мире

Киев во второй раз подряд попал в рейтинг 10 самых худших городов мира для комфортной жизни, сохранив прошлогоднюю 9 позицию в списке.

27 июня 2024, 09:20 comments2311
Автор:
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Slava Kot
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Киев попал в список 10 самых худших городов для проживания. Украинская столица заняла 9 место из 10 городов, оказавшихся в конце рейтинга городов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на рейтинг "Самые пригодные для жизни города мира в 2024 году", составленный изданием The Economist.

Украинский город попал в рейтинг 10 самых худших в мире

Киев попал в список самых худших городов мира. Фото из открытых источников

The Economist опубликовали данные ежегодного исследования 173 городов мира по комфорту и удобству проживания. Оценка рейтинга городов проходила по пяти критериям: культура и окружающая среда, здравоохранение, инфраструктура, образование и стабильность.

Согласно рейтингу городов Киев в 2024 году занял 165 место с 44,5 баллами. Аналитики The Economist объясняют низкую позицию украинской столицы продолжающейся агрессией РФ, которая вредит стабильности жизни и повреждает инфраструктуру, влияющую на комфортность проживания. В 2023 году Киев также занимал 165 место из 173 городов, или 9 из 10 худших. В 2022 году украинская столица из-за полномасштабного вторжения не попала в рейтинг.

Украинский город попал в рейтинг 10 самых худших в мире - фото 2

Рейтинг городов: 10 лучших и худших от The Economist

Самым худшим городом для проживания The Economist назвали столицу Сирии Дамаск – 30,7 балла. Второе место заняло Триполи – 40,1 балла, а третье Алжир – 42 балла.

Самым комфортным городом 2024 года стала Вена – 98,4 балла. Столица Австрии лидирует третий год подряд. Также в список лучших городов попали Копенгаген, Цюрих, Мельбурн, Калгари, Женева, Сидней и Ванкувер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рейтинг 10 самых криминальных городов Восточной Европы попали сразу четыре города из Украины.

Также "Комментарии" писали о рейтинге мэров украинских городов, который показал к кому самое худшее отношение у украинцев.



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Источник: https://www.economist.com/graphic-detail/2024/06/26/the-worlds-most-liveable-cities-in-2024
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