Украинский генерал объяснил, почему Россия не идет в полномасштабное наступление

В ближайшее время Россия точно не пойдет в полномасштабное наступление на Украину. В этом убежден генерал украинских Вооруженных сил Сергей Кривонос. Российская армия имеет значительное преимущество в количестве военных и техники, но украинская армия более мотивированна, рассказал Кривонос в интервью изданию "Обозреватель".

Передовая на Донбассе. Фото: 112 Украина

Сейчас украинская армия стала намного сильнее, чем была в начале российской агрессии. Ее основу составляют не только бойцы с крепкой мотивацией, но и имеющие боевой опыт. Для России это может быть чревато большими потерями в случае наступления, уверен Кривонос. И это один из факторов, который сдерживает Кремль.

"За 6 с половиной лет войны украинская армия получила огромный опыт. Для россиян нет никакой проблемы, чтобы начать против нас полномасштабную агрессию. Но они понимают, что будут огромные потери, что будет поток гробов, которые пойдут в направлении РФ. Вспомните, что дестабилизировало ситуацию в России в 1994-96 годах? Чеченская война. Тысячи тел российских солдат, которые везли домой, значительно расшатали ситуацию. В Кремле понимают эту угрозу", — отметил Кривонос.

По мнению генерала ВСУ сейчас для России гораздо выгоднее провоцировать дестабилизацию в самой Украине, чтобы переложить ответственность на украинцев и снять с себя санкции.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, может ли Россия пойти в наступление на Украину со стороны оккупированного Крыма.

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