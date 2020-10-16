Украинский генерал объяснил, почему Россия не идет в полномасштабное наступление

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Виолетта Комаровская
В ближайшее время Россия точно не пойдет в полномасштабное наступление на Украину. В этом убежден генерал украинских Вооруженных сил Сергей Кривонос. Российская армия имеет значительное преимущество в количестве военных и техники, но украинская армия более мотивированна, рассказал Кривонос в интервью изданию "Обозреватель".
Передовая на Донбассе. Фото: 112 Украина
Сейчас украинская армия стала намного сильнее, чем была в начале российской агрессии. Ее основу составляют не только бойцы с крепкой мотивацией, но и имеющие боевой опыт. Для России это может быть чревато большими потерями в случае наступления, уверен Кривонос. И это один из факторов, который сдерживает Кремль.
По мнению генерала ВСУ сейчас для России гораздо выгоднее провоцировать дестабилизацию в самой Украине, чтобы переложить ответственность на украинцев и снять с себя санкции.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, может ли Россия пойти в наступление на Украину со стороны оккупированного Крыма.
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