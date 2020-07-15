Будет ли полномасштабное наступление России на Украину: прогнозы офицера ВМС США

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Полномасштабной войны России против Украины, вероятнее всего, не будет, уверен офицер американских Военно-морских сил в отставке Гарри Табах. Открытое наступление противоречит манере президента Владимиру Путина, рассказал бывший военный в интервью телеканалу Obozrevatel TV.

России сейчас куда более выгодно точечно давить на Украину, чем разворачивать полномасштабную атаку. Самой удобной темой для Москвы остается тема "русского мира", которую и дальше собираются продвигать в массы, уверен офицер.

"Владимир Путин будет дергать за ниточки, используя Крым и Донбасс. В лобовую он, скорее всего не пойдет", - говорит Табах.

С технической точки зрения Россия также к полномасштабной войне сейчас не готова, считает бывший американский военный. Этот сценарий пытались воплотить в жизнь в Грузии в 2008-м и по большинству пунктам он оказался провальным. Да и президенту России Владимиру Путину сейчас война в таком формате не нужна.

"Президент России сейчас, я считаю, чувствует себя уверенно, словно он - это царь всея Руси. Причем, надолго. Воевать в лобовую - это совсем не его манера. И полномасштабные войны тоже не для него", - убежден капитан.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, возможно ли, по мнению командования ВСУ, полномасштабное наступление на Херсонскую область со стороны оккупированного Крыма.

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