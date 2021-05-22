Украинский аграрий рассказал, для чего ему мавзолей, как у Наполеона и во сколько обошлось строительство



















Генеральный директор ООО "Земля и воля" Леонид Яковишин показал мавзолей, который он строил в течение последних 10 лет. По словам предпринимателя, он хочет, чтобы его хоронили традиционным способом, а оставили после смерти в мавзолее. При этом, отмечает Яковишин, он не хочет, чтобы его тело бальзамировали. Об этом сообщает "Общественное".



Мавзолей как у Наполеона Леонида Яковишина. Фото: "Суспільне Чернігів"

"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17-ти часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", — рассказал он.

Сейчас строительство находится на финальной стадии. А строят его на основе мавзолея известного военачальника Наполеона. Усыпальницу украшают копии витражей 600-летнего немецкого храма. Также там можно будет увидеть четыре позолоченные скульптуры предпринимателя: в 20, 40, 60 и 80 лет.

Леонид Яковишин рассказывал, что мавзолей стоил ему 3 млн долларов. Стоимость самого саркофага, который весит 23 тонны, составляет 150 тыс. долларов.





Ранее "Комментарии" писали, что мавзолей первого императора Рима Октавиана Августа восстановили и планируют его открытия. Один из самых известных высказываний императора, он произнес перед смертью, звучит так: "Я нашел Рим городом из кирпича и оставил его городом из мрамора".

Мавзолей Октавиана Августа является крупнейшей круглой гробницей в мире. Его построили на реке Тибр в 28 году до н.э. Гробница была предназначена как для Августа, так и его потомков, императоров Калигулы, Тиберия и Клавдия. Само здание считается одной из величайших сооружений того времени. Когда Римская империя пала, в нем хранили и висячие сады, и крепость, и амфитеатр для массовых мероприятий. Начало прошлого века принес мавзолея изменение профиля — в нем обустроили оперный театр. Позже Бенито Муссолини отдал приказ убрать зрительный зал. Здание постепенно приходила в упадок, десятки лет туда сбрасывали мусор, со стен стали прорастать деревья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!