Украинским защитникам стали известны планы оккупантов на юге страны

Довольствовать уже оккупированными территориями агрессора не собирается и уже готовится возобновить наступление не только на Донбассе, но и на юге Украины. Главная задача, поставленная в Москве, выйти на административные границы Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на странице оперативного командования "Юг" в Facebook.

Российские войска. Фото: из открытых источников

ВСУ стало известно, что враг ведет активные действия по укреплению позиций и стягиванию сил к временно оккупированным населенным пунктам Николаевской и Херсонской областей. Противник собирается вновь вести активные боевые действия и вновь наступать. Но уже сегодня планы оккупантов хорошо известны украинской армии, поэтому в случае, если россияне пойдут в наступление, они получат адекватный ответ.

Командование также сообщает, что прошлой ночью враг усилил обстрелы украинских позиций за счет артиллерии, наносят огонь из танков и артиллерийских систем.

Более дальние объекты в Кировоградской и Николаевской областях враг обстреливал, используя ракеты. На каждый обстрел противник получал ответ ВСУ. По подтвержденной информации только за одну ночь российская армия потеряла 14 человек на этом направлении, а также 4 единицы техники.

В командовании добавили, учитывая, что в акватории Черного моря постоянно находится группировка российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, обстрелы будут продолжаться.

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