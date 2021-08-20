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Украинским военным дадут премии: кому и сколько

Диапазон размера премий - от 2500 гривен до 10 тысяч гривен

сегодня, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна

К тридцатой годовщине провозглашения независимости Украины военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины получат премии. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Украины в Facebook.

Украинским военным дадут премии: кому и сколько

Украинским военным дадут премии к празднику, фото ВСУ

Соответствующий приказ уже подписан командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Александром Сирским. Согласно приказу премии получат военные, которые были ранены и получили физические повреждения в зоне проведения операции Объединенных сил.

По словам Александра Сирского, премирование — это не только знак заботы о военных, но и уважения к их службе. Командующий также отметил, что сейчас создаются условия, чтобы каждый, кто получил ранения смог остаться на службе при наличии желания.

Военным выплатят различные суммы в зависимости от тяжести травм, полученных во время обстрелов. Диапазон размера премий — от 2500 гривен до 10 тысяч гривен. Премии выплатят соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", руководитель Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что военные парады, посвященные Независимости, государству нужны. Более того, эксперт уверен, что наиболее важный посыл подобные мероприятия имеют в военное время.

Ранее мы сообщали, что в среду, 18 августа, киевляне и гости столицы могли наблюдать зрелищную репетицию военного парада ко Дню Независимости Украины. Украинские воины смирно промаршировали по Крещатику, чем порадовали прохожих. Но наибольшее восхищение было от выполнения одного из куплетов известного хита про Путина.


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1646655642203954
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