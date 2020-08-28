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Украинским туристам закрыли въезд в еще одну страну

Украинцы не смогут отправиться на отдых еще на один курорт

сегодня, 15:13
Автор:

Таисия Ерохина

Туристам из Украины придется отказаться от отдыха еще в одной стране. Въезд украинцам сегодня, 28 августа, запретило правительство Туниса. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в Telegram-канале.

Так, Тунис закрыл границы для украинских туристов, поэтому украинцы отныне не могут посещать эту страну. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидемиологической опасности из-за распространения коронавирусной инфекции.

Украинским туристам закрыли въезд в еще одну страну

Напомним, сегодня, несмотря на пандемию коронавируса, украинцы могут без условий и требований посетить 45 стран. Ранее в "белом" списке было 42 государства, однако на этой неделе прибавилось еще три. Министерство иностранных дел Украины опубликовало полный список.

Ранее "Комментарии" писали, что украинцам, которые хотят отдохнуть в ближайшее время на Кипре, стоит учесть, что государство отнесло Украину к категории стран высокого риска по эпидемии коронавируса. В связи с этим на Кипре от 28 августа начнут действовать особые условия въезда в страну.


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