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На популярном курорте запретили отдых туристам из Украины

Попасть на Кипр смогут лишь ограниченные категории украинцев

сегодня, 11:45
Автор:

Елена Волкова

Желающим отдохнуть этой осенью на Кипре стоит учесть, что государство отнесло Украину в категорию стран высокого риска в отношении COVID-19. В связи с этим на Кипре 28 августа начнут действовать особые условия въезда в страну, пишет avianews.

На популярном курорте запретили отдых туристам из Украины

Отметим, что попасть на Кипр смогут лишь ограниченные категории людей, среди которых - постоянно проживающие на Кипре граждане острова, их супруги и дети вне зависимости от гражданства. Также могут въехать в островное государство иностранцы с разрешением на проживание на Кипре, родители, супруги или дети лиц, легально проживающих на Кипре, с целью воссоединения семей, лица, которым разрешен въезд по Венской конвенции или которые имеют специальное разрешение на въезд на Кипр. Этим людям придется предоставить свежий результат ПЦР-теста на коронавирус и пройти двухнедельную самоизоляцию. Увы, туристов в данном списке пока нет.

Напомним, власти Индонезии заявили о том, что в связи с пандемией коронавируса они не будут открывать границы государства, как минимум, до конца 2020 года. Ограничение для всех туристов, в том числе и украинских, коснется и популярнейшего острова Бали. Сообщается, что граждане Индонезии также не могут вылететь за пределы своей страны. Изначально данное ограничение действовало до 11 сентября, однако его продлили до конца 2020 года. 


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