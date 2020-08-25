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Стало известно, на какой популярнейший курорт украинцев не пустят до конца 2020 года

Граждане Индонезии, в частности - жители острова Бали, также не могут вылететь за пределы своей страны

сегодня, 12:07
Автор:

Елена Волкова

Власти Индонезии заявили о том, что в связи с пандемией коронавируса они не будут открывать границы государства, как минимум, до конца 2020 года. Ограничение для всех туристов, в том числе и украинских, коснется и популярнейшего острова Бали, пишет Jakarta Post.

Сообщается, что граждане Индонезии также не могут вылететь за пределы своей страны. Изначально данное ограничение действовало до 11 сентября, однако его продлили до конца 2020 года. 

Стало известно, на какой популярнейший курорт украинцев не пустят до конца 2020 года

Власти говорят, что они не хотят портить имидж Бали, поэтому откроют остров, когда ситуация с коронавирусом будет более благоприятной. И хоть экономика страны, которая на 80% зависит от туризма, уже упала на 11%, в Индонезии не хотят рисковать с пандемией и сосредоточатся на внутреннем туризме.

Напомним, с 1 сентября Египет, который сейчас открыт для туристов со всего мира, выдвинет новое требование для отдыхающих и гостей. Отныне в аэропорту будут требовать по прибытии свежий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули.


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