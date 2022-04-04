Украинские военные повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен": подробности

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, защитники Вооруженных сил нашей страны нанесли повреждения фрегату флоту РФ типа "Адмирал Эссен". Об этом сообщил чиновник ОП во время телемарафона.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

В частности, как отметил представитель президентского Офиса, мужественные украинские защитники повредили один из фрегатов российского флота типа "Адмирал Эссен".

"Был поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", — подытожил Алексей Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько российских кафиров находятся в плену в Украине . В нашей стране сейчас находятся 600 пленных российских военнослужащих. Об этом сообщила Ирина Верещук во время телемарафона. Также она добавила, что сегодня проблема немалого количества пленных обсуждалась во время совещания, в котором участвовали члены правительства. Как сообщила вице-премьер, они решали, как заставить РФ допустить представителей Красного Креста к украинским пленным, заставить власти России отпустить пленников.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили большое количество техники кафиров в одном из сел Харьковской области. Украинские военные разбили многие единицы техники кафиров в одном из населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Разбита российская техника в одном из уволенных 93 ОМБр Холодный Яр населенных пунктов в Харьковской области. Отмечаем, что это боевая работа части подразделений одной бригады только в одном небольшом населенном пункте.

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