logo

BTC/USD

45360.93

ETH/USD

3356.50

LTC/USD

120.57

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинские военные повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен": подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен": подробности

Арестович рассказал, что ВСУ повредили фрегат российского флота

4 апреля 2022, 23:45 comments1536
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, защитники Вооруженных сил нашей страны нанесли повреждения фрегату флоту РФ типа "Адмирал Эссен". Об этом сообщил чиновник ОП во время телемарафона.

Украинские военные повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен": подробности

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

В частности, как отметил представитель президентского Офиса, мужественные украинские защитники повредили один из фрегатов российского флота типа "Адмирал Эссен".

"Был поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", — подытожил Алексей Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько российских кафиров находятся в плену в Украине . В нашей стране сейчас находятся 600 пленных российских военнослужащих. Об этом сообщила Ирина Верещук во время телемарафона. Также она добавила, что сегодня проблема немалого количества пленных обсуждалась во время совещания, в котором участвовали члены правительства. Как сообщила вице-премьер, они решали, как заставить РФ допустить представителей Красного Креста к украинским пленным, заставить власти России отпустить пленников.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили большое количество техники кафиров в одном из сел Харьковской области. Украинские военные разбили многие единицы техники кафиров в одном из населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Разбита российская техника в одном из уволенных 93 ОМБр Холодный Яр населенных пунктов в Харьковской области. Отмечаем, что это боевая работа части подразделений одной бригады только в одном небольшом населенном пункте.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!