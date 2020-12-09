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Украинские военные получили 500 млн грн премии за соблюдение перемирия

Украинские военные поощряются за соблюдение режима перемирия и не только

сегодня, 10:53
Автор:

Сергей Медведев

За период перемирия, которое стартовало 27 июля 2020 года украинским военным выплатили около полумиллиарда гривен в качестве премии за соблюдение "режима тишины". Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает "РБК-Украина".

Украинские военные получили 500 млн грн премии за соблюдение перемирия

Согласно приказу  министра обороны Андрея Тарана №340 от 18 сентября 2020 года, военные получают премии за успехи на линии соприкосновения и за сохранение жизни и здоровья бойцов. Также, участники боевых действий получают денежные бонусы за  разведку в тылу врага, отражение атаки противника или захват его техники. За подобную активность размер премии составляет 17 тыс. гривен.

 Премии за захваченную (уничтоженную) технику противника также выплачиваются отдельно. К примеру, за захват корабля врага дают до 243 600 гривен, самолета — 121 800, танка — 48 720 гривен, беспилотника — 36 540 гривен.

Сохранение жизни бойцам может принести Командующему ООС дополнительно 18 тыс. грн, а размер премии для командира взвода составляет 7 тыс. грн. Издание отмечает, что в Минобороны не указали, за какие действия и кому было выплачено вознаграждение, сообщив только общую сумму — 510,9 млн гривен.

Как сообщал портал "Комментарии", далеко не секрет, что среди доблестных украинских воинов попадаются нечистые на руку, которые желают обогатиться на войне. Правоохранители разоблачили еще одну группу украинских военнослужащих, которые промышляли продажей оружия внутри страны. Так, согласно информации Национальной полиции, злоумышленники занимались продажей смертоносных предметов из зоны Операции Объединенных Сил. Сами оружейные дельцы проходили службу в Одесской и Донецкой областях.



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/boytsy-oos-poluchili-premiyu-polmilliarda-1607502513.html
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