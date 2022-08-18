Украинские VIP-беженцы в Монако: что не так со скандальным расследованием

Журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование, в котором показали, как пересиживают войну в Монако, Монте-Карло и Ницце многие украинские VIP-беженцы. На оказавшихся за границей бизнесменов и политиков призывного возраста, несмотря на запрет выезда для мужчин, отреагировали в ГБР. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное расследование и его возможные последствия.

VIP-беженцы. Фото: из открытых источников

Чтобы соблюсти некие журналистские стандарты, следовало делать более объективное расследование

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец признался, что у него это расследование оставило неприятный осадок.

"Первый вопрос, который у меня возник после просмотра данного видео – как за границу попал сам журналист-расследователь Михаил Ткач. Когда он через слово ссылается на некие источники "Украинской правды", это также заставляет сомневаться в его открытости и непредубежденности. Похоже, информацию он получил от спецслужб, которые, на мой взгляд, таким образом решили намекнуть некоторым олигархам о необходимости еще поделиться, – размышляет эксперт. – На что еще стоит обратить внимание, так это на то, что в расследовании ничего нет о Сергее Лещенко или Мустафе Найеме, к которым также есть немало вопросов. Может, это некая журналистская солидарность. Но я так не считаю".

По мнению Ростислава Кравца, предубежденность просматривается по всему видео, особенно в конце.

"К указанным в расследовании чиновникам Ткач каким-то образом приплетает депутатов и судей, – отмечает он. – При этом в качестве негативного судейского примера называет Татькова (Виктор Татьков, экс-глава Высшего хозяйственного суда Украины времен президентства Януковича – прим. ред.), который давно уже не является судьей. И в отношении которого давно открыты уголовные дела. И который давно находится за границей. О чём Ткачу, думаю, прекрасно известно. Всё это, на мой взгляд, говорит о крайне низких журналистских стандартах и заказном характере данного материала".

Что касается непосредственно героев данной истории (в журналистском расследовании "Батальон Монако" речь идет о Константине Жеваго, братьях Игоре и Григории Суркисе, застройщике из Днепра Вадиме Ермолаеве, его коллеге и депутате Киевсовета Вадиме Столаре, харьковском олигархе Александре Ярославском и ряде других лиц), то Ростислав Кравец уверен, что показаны далеко не всех из тех, кто или имеет недвижимость за границей, или сам находится там в данный момент. Особенно это касается нардепов.

"В итоге Ткач нашел за границей недвижимость лишь у одного депутата – от ОПЗЖ. Хоть не секрет, что у депутатов правящей партии "Слуга народа" также хватает недвижки вне пределов Украины. Чтобы соблюсти некие журналистские стандарты, следовало делать более объективное расследование, – считает эксперт. – А так складывается впечатление, что отдыхая во время войны в Ницце, Михаил Ткач встретил там наших сограждан и решил снять репортаж. Что, конечно, не так. С моей точки зрения, под этим репортажем просматриваются украинские спецслужбы, причем недобросовестная их часть, к которой также есть немало вопросов. Просто решили пошантажировать украинские "денежные мешки". Даже громогласные заявления ГБР о начале досудебного расследования ничего не значат".

Ростислав Кравец акцентирует, что о том, что те же Суркисы вывезли из Украины 17 млн долларов, было известно еще три-четыре месяца назад.

"Как по мне, ГБР недалеко ушла от НАБУ в части политической предвзятости и очковтирательства. Было бы желание расследовать незаконное пересечение границы нашими согражданами – давно бы всё расследовали. Вся необходимая информация есть у Госпогранслужбы, у того же ГБР. Подытоживая – видим спецоперацию определенной части спецслужб и крайне низкие журналистские стандарты. Куда актуальнее было бы исследовать образ жизни тех же членов этнического совета, которые отбирают судей. В Украине о них ничего неизвестно. Но для того же Фиалы как для собственника УП эта тема, видимо, является табу", – резюмирует эксперт.

Даже, если соответствующие дела дойдут до суда, там всё застопориться

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

"Когда-то Наполеон дал рецепт революции. Всё очень просто. Надо натравить бедных на богатых. В какой-то мере всё это мы прослеживаем в данном сюжете. Нечто подобное мы наблюдали в истории Украины не раз. Нас всегда пытаются разделить: на бедных и богатых, на западных и восточных, по религиозным и прочим критериям. Что, как правило, приводит к негативным последствиям. В то же время, процесс борьбы за власть и за ресурсы не заканчивается никогда. Даже во время войны. И продолжится, надо полагать, после".

В то же время, продолжает эксперт, никаких законных оснований для запрета выезда мужчин за границу нет. Конституция Украины, напоминает он, гарантирует каждому свободу передвижения. Все международные документы, ратифицированные Украиной, говорят о том же. Ограничить свободу передвижения можно лишь по решению суда.

"В уголовно-процессуальном кодексе к обвиняемым и подозреваемым применяется такая мера как сдача загранпаспорта на хранение следователю или прокурору. Чтобы люди, совершившие уголовное правонарушение, не могли выехать за пределы Украины. Фактически то же самое сейчас применили повсеместно ко всем мужчинам-украинцам, – отмечает Сергей Войченко. – Защищать страну, безусловно, обязанность ее граждан. Но правильно ли, когда государство само действует незаконно? Тем более в нашем глобальном мире, когда бизнес, экономика, не могут развиваться исключительно внутри страны. Тем более страны воюющей. С моей точки зрения, подобный пограничный "железный занавес" для украинцев лишь вредит нашей и без того страдающей от российской агрессии экономики".

Что касается собственно последствий сюжета Ткача, эксперт предполагает, что всё закончится ничем.

"Потому что, – поясняет Сергей Войченко, – даже если соответствующие дела дойдут до суда (вероятность чего невелика), там всё застопориться. Ведь, как я уже говорил, нет у нас норм закона, запрещающих выезд за границу".

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