Журналисты показали, как живут элитные беженцы на Лазурном побережье: в ДБР отреагировали (ВИДЕО)

Недавно журналисты "Украинской правды" опубликовали новое журналистское расследование, где показали, как пересиживают войну многие украинские VIP-беженцы, которые сейчас находятся в Монако, Монте-Карло и Ницце. На оказавшихся за границей бизнесменов и политиков призывного возраста, несмотря на запрет выезда для мужчин, отреагировали в ДБР.

Украинские VIP-беженцы на Лазурном побережье (фото: УП)

В ведомстве сообщили, что проверят законность пересечения государственной границы "Батальоном Монако". ДБР отреагировало на расследование и сообщило, что начало досудебное расследование. По словам правоохранителей, в ходе проверки будут исследованы обстоятельства пересечения границы и роль правоохранителей в этом процессе.

В журналистском расследовании речь идет о Константине Жеваго, братьях Игоре и Григории Суркисе, застройщике из Днепра Вадиме Ермолаеве, его коллеге и депутате Киевсовета Вадиме Столаре, Александре Ярославском и других. Некоторые из них смогли покинуть Украину во время войны.