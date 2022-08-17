logo

BTC/USD

23467.75

ETH/USD

1847.86

LTC/USD

60.60

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Журналисты показали, как живут элитные беженцы на Лазурном побережье: в ДБР отреагировали (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Журналисты показали, как живут элитные беженцы на Лазурном побережье: в ДБР отреагировали (ВИДЕО)

Журналисты давно получали информацию о том, что в Монако, Монте-Карло и Ницце сконцентрировалось большое количество украинских VIP-беженцев

сегодня, 19:19
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:








Недавно журналисты "Украинской правды" опубликовали новое журналистское расследование, где показали, как пересиживают войну многие украинские VIP-беженцы, которые сейчас находятся в Монако, Монте-Карло и Ницце. На оказавшихся за границей бизнесменов и политиков призывного возраста, несмотря на запрет выезда для мужчин, отреагировали в ДБР.

Журналисты показали, как живут элитные беженцы на Лазурном побережье: в ДБР отреагировали (ВИДЕО)

Украинские VIP-беженцы на Лазурном побережье (фото: УП)

В ведомстве сообщили, что проверят законность пересечения государственной границы "Батальоном Монако". ДБР отреагировало на расследование и сообщило, что начало досудебное расследование. По словам правоохранителей, в ходе проверки будут исследованы обстоятельства пересечения границы и роль правоохранителей в этом процессе.

В журналистском расследовании речь идет о Константине Жеваго, братьях Игоре и Григории Суркисе, застройщике из Днепра Вадиме Ермолаеве, его коллеге и депутате Киевсовета Вадиме Столаре, Александре Ярославском и других. Некоторые из них смогли покинуть Украину во время войны.

Журналисты получили информацию, что некоторые политики и бизнесмены смогли уехать из Украины в Монако.

"Увиденное сильно контрастирует с тем, что уже шестой месяц переживает Украина и украинцы. Именно поэтому сложно понять, зачем украинские миллионеры и миллиардеры, не одно десятилетие ослаблявшие страну, решили "пересидеть" войну именно там, на виду у всего мира",- пишут авторы материала.

Также авторы расследования показали, на чем ездят, где живут украинские бизнесмены и политики, а еще — их яхты, которые некоторые из них обещали продать, а вырученные средства передать на ВСУ. Также Михаил Ткач отметил, что на Лазурном побережье съемочная группа за несколько дней увидела очень много элитных автомобилей на украинские регистрации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что журналисты узнали о тайной резиденции Путина .



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DBRgovua/2697
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!