Журналисты показали, как живут элитные беженцы на Лазурном побережье: в ДБР отреагировали (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Недавно журналисты "Украинской правды" опубликовали новое журналистское расследование, где показали, как пересиживают войну многие украинские VIP-беженцы, которые сейчас находятся в Монако, Монте-Карло и Ницце. На оказавшихся за границей бизнесменов и политиков призывного возраста, несмотря на запрет выезда для мужчин, отреагировали в ДБР.
Украинские VIP-беженцы на Лазурном побережье (фото: УП)
В ведомстве сообщили, что проверят законность пересечения государственной границы "Батальоном Монако". ДБР отреагировало на расследование и сообщило, что начало досудебное расследование. По словам правоохранителей, в ходе проверки будут исследованы обстоятельства пересечения границы и роль правоохранителей в этом процессе.
В журналистском расследовании речь идет о Константине Жеваго, братьях Игоре и Григории Суркисе, застройщике из Днепра Вадиме Ермолаеве, его коллеге и депутате Киевсовета Вадиме Столаре, Александре Ярославском и других. Некоторые из них смогли покинуть Украину во время войны.
Журналисты получили информацию, что некоторые политики и бизнесмены смогли уехать из Украины в Монако.
"Увиденное сильно контрастирует с тем, что уже шестой месяц переживает Украина и украинцы. Именно поэтому сложно понять, зачем украинские миллионеры и миллиардеры, не одно десятилетие ослаблявшие страну, решили "пересидеть" войну именно там, на виду у всего мира",- пишут авторы материала.
Также авторы расследования показали, на чем ездят, где живут украинские бизнесмены и политики, а еще — их яхты, которые некоторые из них обещали продать, а вырученные средства передать на ВСУ. Также Михаил Ткач отметил, что на Лазурном побережье съемочная группа за несколько дней увидела очень много элитных автомобилей на украинские регистрации.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что журналисты узнали о тайной резиденции Путина .
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