Украинские позиции на Донбассе будет инспектировать боевик из России: подробности

Украина будет инспектировать район Шумов на Донбассе совместно с вражеским офицером, что возмутило наших военных, ветеранов и активистов. СМИ рассекретили имя “надсмотрщика” со стороны оккупантов - им стал экс-офицер российской армии по фамилии Вахитов. Об этом сообщает “ТСН”.

Известно, что 5 сентября главарь боевиков так называемой ДНР приказал своим бойцам открыть огонь по украинским позициям вблизи пос. Шумы. Дескать, украинские инженерные сооружения в этом месте являются незаконными, что украинская сторона категорически отрицает. Отсутствие нарушений подтвердили и в ОБСЕ. Как сообщили в Офисе президента Украины, чтобы опровергнуть фейки и не допустить провокации со стороны боевиков, они согласились на совместное патрулирование территории с боевиками. Отметим, что “инспектор” - генерал Вахитов - проживает в самопровозглашенной республике, однако гражданство России не менял.

Напомним, “власти" так называемой ДНР ввели высшую меру наказания - смертную казнь. Такое решение обеспокоило ООН, говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека.



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