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Главная Новости Общество права человека Официально: боевики "ДНР" начали выносить смертные приговоры
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Официально: боевики "ДНР" начали выносить смертные приговоры

Согласно данным ООН, “уголовный кодекс” псевдореспублики содержит статьи, в которых есть наказание пожизненным заключением или смертной казнью

сегодня, 10:07
Автор:

Елена Волкова

“Власти так называемой ДНР ввели высшую меру наказания - смертную казнь. Такое решение обеспокоило ООН, говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, “уголовный кодекс” псевдореспублики содержит статьи, в которых есть наказание пожизненным заключением или смертной казнью. Более того, “суд” оккупантов уже дважды вынес смертные приговоры, которые еще не исполнили. 

Официально: боевики "ДНР" начали выносить смертные приговоры

В ООН говорят, что наличие казни в “кодексе” позволяет боевикам запугивать людей. Поэтому Управление верховного комиссара организации по правам человека обратилось к оккупационной власти с требованием немедленно прекратить применение смертной казни и воздержаться от казней.

Напомним, участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти 26 августа приняли решение создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие "непосредственно мирному процессу и Минскому процессу, что предусмотрено Минскими договоренностями". "Комментарии" поинтересовались у экспертов, каковы перспективы данной работы и не станет ли это очередной точкой раскола в Украине.


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