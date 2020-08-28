Официально: боевики "ДНР" начали выносить смертные приговоры

“Власти так называемой ДНР ввели высшую меру наказания - смертную казнь. Такое решение обеспокоило ООН, говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, “уголовный кодекс” псевдореспублики содержит статьи, в которых есть наказание пожизненным заключением или смертной казнью. Более того, “суд” оккупантов уже дважды вынес смертные приговоры, которые еще не исполнили.

В ООН говорят, что наличие казни в “кодексе” позволяет боевикам запугивать людей. Поэтому Управление верховного комиссара организации по правам человека обратилось к оккупационной власти с требованием немедленно прекратить применение смертной казни и воздержаться от казней.

Напомним, участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти 26 августа приняли решение создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие "непосредственно мирному процессу и Минскому процессу, что предусмотрено Минскими договоренностями". "Комментарии" поинтересовались у экспертов, каковы перспективы данной работы и не станет ли это очередной точкой раскола в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!