Украинские пилоты уже прошли обучение: какая страна передумала с передачей истребителей

Швеция приостанавливает планы по отправке истребителей Gripen в Украину, чтобы дать возможность ввести в строй истребители F-16. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает "Reuters".

Истребитель Gripen. Фото из открытых источников

"Другие страны коалиции настоятельно просили нас подождать с системой Gripen", — заявил он, имея в виду страны, которые планируют передать Украине самолеты F-16 американского производства.

При этом министр добавил, что это связано с тем, что "сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16".

В прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения истребителей Gripen, и скандинавская страна позже заявила, что оценит потенциал отправки самолетов, произведенных шведским оборонным подрядчиком Saab.

Стоит отметить, JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель, разработанный шведской компанией Saab. Он был принят на вооружение шведских ВВС в 1997 году и с тех пор экспортировался в несколько других стран. Gripen известен своей маневренностью, надежностью и доступной ценой.

В конце мая 2023 года Швеция сделала важный шаг в поддержку Украины, разрешив украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Тренировки проходили на симуляторах и включали пробные полеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил, что у Воздушных сил 45 истребителей F-16, из которых Украина получит 30 в ближайшие годы. Однако де Кроо указал на важное ограничение для истребителей F-16, четко прописанных в соглашении с Украиной.

"Все, что входит в наше соглашение, четко там прописано, украинские Вооруженные силы могут их использовать на украинской территории", — сказал де Кроо.

По словам премьер-министра Бельгии, его страна будет пытаться сделать все возможное, чтобы Украина как можно скорее получила западные боевые самолеты.



