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Украинские пенсионеры будут получать пенсии в Европе

Украинские пенсионеры получат пенсии в Европе: новые перспективы по решению ПАСЕ

27 июня 2024, 16:33 comments1218
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Черновалова Кристина
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Украинские пенсионеры, живущие в странах ЕС, скоро смогут получать пенсии в Европе. Это стало возможным благодаря новой резолюции, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). По мнению народного депутата Алексея Гончаренко, это значительно улучшит жизнь украинских пожилых людей, особенно в части доступа к медицинским услугам.

Украинские пенсионеры будут получать пенсии в Европе

Украинские пенсионеры в ЕС теперь будут получать пенсии

По новым правилам, украинцы, достигшие пенсионного возраста и проживающие в ЕС, могут быть признаны пенсионерами прямо там, где они сейчас живут.

Целью этой инициативы является обеспечить украинским пенсионерам комфортное существование, позволяя им пользоваться всеми медицинскими услугами, включая экстренную помощь и длительное лечение.

“Итак, украинским пенсионерам должен быть официально предоставлен статус пенсионера в странах Европы, где они проживают. А соответственно они должны получать пенсии в этих странах. Это усугубит социальное обеспечение пожилых людей, в том числе на медицинскую помощь. Необходимая медицинская помощь должна включать в себя экстренную помощь и необходимое лечение болезней”, — отметил Гончаренко.

Украинские пенсионеры будут получать пенсии в Европе - фото 2

Читайте на портале "Комментарии" — Заместитель министра соцполитики Дарья Марчак рекомендует украинцам работать как можно дольше. При этом она подчеркнула, что в Украине сейчас самый низкий пенсионный возраст в Европе, тяжелая демографическая ситуация и большой дефицит кадров. Однако, по ее мнению, повышение пенсионного возраста для всех граждан младше 65 лет будет несправедливым.

Кроме того, "Комментарии" сообщали, что бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что одной из главных проблем низких пенсий – это существование теневой экономики в Украине . По словам экс-министра, власти "совершенно закрыли глаза" на борьбу против теневой экономики, которая могла бы повысить пенсии в Украине.



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