В Минсоцполитики посоветовали украинцам позже выходить на пенсию: назвали плюсы

Замминистра соцполитики Дарья Марчак рекомендует украинцам работать как можно дольше. При этом она подчеркнула, что в Украине сейчас самый низкий пенсионный возраст в Европе, тяжелая демографическая ситуация и большой дефицит кадров. Однако, по ее мнению, повышение пенсионного возраста для всех граждан в возрасте до 65 лет будет несправедливым.

Работа на пенсии

Как подчеркнула чиновница, сегодня значительная часть пенсионеров уходит на пенсию раньше, чем в 60 или даже 55 лет. Поэтому, по ее словам, нужно сделать так, чтобы правила ухода на пенсию были равными. Повышать пенсионный возраст для одних, в то время как многие граждане могут выходить на пенсию значительно раньше, это попытка решить проблемы системы за счет тех, кто уже работает дольше других, заявила она.

При этом Марчак подчеркнула необходимость объяснять людям, почему более поздний выход на пенсию может быть выгодным. По ее словам, это существенно увеличит пенсию: на 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% – если отсрочка более чем на 5 лет. Например, если у человека есть 35 лет стажа и он выходит на пенсию в 60 лет, то будете получать 5424 грн. Если отсрочить выход до 65 лет, размер пенсии увеличится до 7050 грн (на 30%).

Замминистра также подчеркнула, что работающие лица увеличивают объем единого взноса в Пенсионный фонд, что позволяет выплачивать более высокие пенсии тем, кто уже не работает. По ее словам, сегодня пенсии получают 10,5 млн. пенсионеров. Работающее поколение своими вкладами удерживает поколение родителей, подчеркнула она.

Марчак признала, что в Украине существуют проблемы с трудоустройством из-за эйджизма (дискриминация по возрасту), особенно в небольших городах. По ее словам, эта проблема связана с восприятием возраста как работодателями, так и самими гражданами. Однако, по ее словам, нужно понимать текущие демографические тенденции. Общество стареет, и эта ситуация актуальна не только в Украине, но и во многих развитых странах, подчеркнула чиновник.

По ее словам, важно проводить обучающие тренинги для работодателей и граждан, инвестировать в переобучение людей старшего возраста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об индексации пенсий.



